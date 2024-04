Facebook, Instagram e WhatsApp down: cosa sta succedendo

Problemi dell’ultim’ora alle app e ai servizi di Meta complicano le comunicazioni online per milioni di utenti.

Problemi a WhatsApp, Instagram e Facebook. I tre sistemi più utilizzati online dagli utenti hanno smesso di funzionare per una mezz’oretta circa mandando in tilt le persone e impedendo le comunicazioni. I problemi hanno riguardato tanto l’Italia come il resto del mondo, con difficoltà di accesso nelle piattaforme di messaggistica e social.

Facebook, Instagram e WhatsApp down: cosa succede

Secondo il sito specializzato Downdetector, nella maggior parte dei casi (88%) il problema ha riguardato l’invio di messaggi, mentre percentuali inferiori segnalavano criticità dell’applicazione e della connessione ai server.

A confermare i dubbi su un presunto “down” di Facebook, Instagram e WhatsApp, in questo momento su X sono comparsi diversi post con l’hastag #whatsappdown, #instagramdown e #facebookdown. Dopo circa mezz’ora, le app di Meta sembrano essere tornate a funzionare normalmente e per le 21 i canali sono tornati funzionanti.