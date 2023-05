Fast and Furious a Genzano: la gara clandestina finisce col botto ad Ariccia

Fast and Furious Genzano Edition. Non è il titolo di un videogame di ultima generazione ambientato nelle nostre località, ma è quello che è successo l’altra notte, con tanto di botto sotto o palazzo Chigi ad Ariccia. Una nottata di adrenalina, ma anche di estremo pericolo per tutti coloro che si trovavano a passare lungo il tragitto arroventato dalle gomme dei piloti clandestini, l’altra notte, sulla via Appia.

La gara clandestina finisce col botto ad Ariccia

Una corsa clandestina tra due piloti, giovani, dei Castelli Romani che hanno così deciso di mettere a repentaglio non solamente la loro incolumità, ma anche quella di chi era in strada durante le loro scorribande clandestine. Sembra che i due soggetti siano un 22enne di Ariccia, e un ragazzo di 25 anni di Genzano, entrambi, ovviamente, con la fissa per le automobili. I residenti hanno dichiarato che la corsa sarebbe iniziata da Genzano: qui i due ”piloti”, subito dopo la mezzanotte, hanno deciso di provare i loro veicoli. Ma la folle corsa, oltre ad aver avuto il merito di allertare tutti i residenti per il forte rombo dei motori, è anche finita con il botto.

Schianto contro la vettura di un residente

Dopo aver ingranato la marcia hanno preso il largo verso Ariccia. All’altezza di palazzo Chigi, infatti, una delle due vetture è andata scontrandosi contro una vettura parcheggiata da un residente. Dopo il disastro, l’altro pilota è sceso dall’auto per soccorrere il compagno, e in quel frangente i due sono stati identificati in piazza di Corte dalla polizia del commissariato di Genzano intervenuta sul posto dopo le segnalazioni. Per fortuna, le ferite riportate da uno dei due giovani non sono gravi – leggere contusioni – ma la bravata, quella sì che costerà un po’ ai due ragazzi. Sanzioni e sospensione della patente, di solito, è quello che prevede il protocollo.