Fermato dalla Polizia a Roma, aggredisce un vigile: aveva danneggiato una cabina elettrica

Storie di degrado a Roma, con la Polizia Locale che ha dovuto far fronte all’aggressione di un proprio agente. L’episodio è avvenuto a piazzale Labicano, quadrante purtroppo già noto per fenomeni di bivacco e violenze da parte di stranieri in balia di sostanze stupefacenti o ubriacature. Questa volta, un clochard si sarebbe accanito contro una cabina elettrica, mettendo a repentaglio in primis la sua incolumità.

L’aggressione a un agente della Polizia Locale di Roma

Una pattuglia dell’ Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia di Roma Capitale ha arrestato un cittadino di nazionalità straniera che, in piazzale Labicano, stava danneggiando una cabina elettrica in evidente stato di alterazione psicofisica. Il giovane, di 23 anni, che in precedenza aveva rotto alcune bottiglie di vetro, importunando anche diversi passanti, alla richiesta dei documenti ha colpito uno degli agenti, prima di essere bloccato e posto in stato di arresto per i reati di lesioni, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina il processo per direttissima, al termine del quale è stata disposta la misura cautelare del carcere presso la casa circondariale di Regina Coeli.

L’ennesimo episodio di degrado tra Esquilino e Scalo San Lorenzo

Gli episodi di degrado, tra i quadranti dell’Esquilino e Scalo San Lorenzo, ormai non si contano più. Sono infatti tornate, a pochi passi dalla stazione Termini, le tendopoli su viale Pretoriato. Clochard che, di conseguenza, vivono costantemente questi due territori proprio alle porte della famosa porta ferroviaria di Roma, portandosi dietro episodi di grave violenza e spaccio di droga. Non ultimo, le rapine avvenute nei pressi di via di Santa Bibiana, fino ad arrivare le tentate violenze sessuali all’interno del quadrante che affaccia su piazza Vittorio Emanuele. Una situazione divenuta invivibile per i residenti, ma soprattutto per quei turisti che, ignari di questi problemi a Roma, finiscono puntualmente vittime di queste brutalità.