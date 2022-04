Ferrero, ritirate dal mercato altre uova Kinder per salmonella: ecco quali

Sembra non esserci tregua per l’azienda Ferrero e le uova Kinder, ora che si avvicina la Pasqua e tutto si fa ancora più complicato. Forse più del solito perché gli scaffali, di tutti i supermercati, sono stracolmi di prodotti e di ovetti al cioccolato, che fanno gola a grandi e piccini. Prodotti che, da settimane, sono finiti nel mirino per il rischio salmonella.

Dopo il primo richiamo alimentare in Irlanda e in Inghilterra e gli ovetti Schoko Bons della Ferrero, ritirati anche in Italia, pochi giorni fa l’azienda ha messo in allerta i cittadini perché il rischio salmonella ci sarebbe anche in altri prodotti, tutti confezionati nello stabilimento di Arlon, in Belgio. Dai Kinder Sorpresa T6 Pulcini ai Maxi Puffi e Miraculous, fino all’ultimo richiamo che fa riferimento, ancora una volta, ai Schoko Bons.

I prodotti interessati e i lotti

Il Ministero della Salute, sul sito ufficiale, ha reso noto un altro richiamo alimentare. Questa volta, ancora sotto i riflettori, gli ovetti Schoko Bons della Ferrero, sempre ritirati dal mercato per rischio salmonella. La confezione è quella da 125 g, con data di scadenza fino al 19 novembre del 2022. I lotti interessati sono tutti quelli fino a L098L. “Se avete acquistato questo prodotto non consumatelo. Contattate il Servizio Consumatori Ferrero 800 90 96 90” – fanno sapere dal Ministero.

Ritirati dal mercato anche i Kinder Sorpresa T6 “Pulcini: la confezione è quella da 120 g, con data di scadenza fino al 21 agosto del 2022. I lotti interessati sono tutti quelli fino a L098L. Stessa cosa, sempre per rischio salmonella, vale per i Kinder Sorpresa Maxi “Puffi” e “Miraculous“, quelli da 100 g. Anche in questo caso, la data di scadenza va fino al 21 agosto del 2022, mentre i lotti interessati sono quelli fino a L098L.

Che cos’è la salmonella

La salmonella è un agente batterico, che è responsabile delle infezioni gastrointestinali. Appartiene alla famiglia degli enterobatteri e viene trasmesso, soprattutto, dagli alimenti: da qui, infatti, la necessità di cuocere i cibi con molta cura per eliminare il rischio infezione. Tra i campanelli d’allarme:

febbre

crampi

vomito

mal di testa.

Come si cura

In caso di febbre e comparsa di sintomi è necessario contattare il medico, che darà la giusta terapia. Si potrebbe ricorrere alla tachipirina per abbassare la temperatura corporea, poi sarebbe meglio assumere liquidi e sali minerali per non incorrere nella disidratazione.

Come capire se il prodotto è interessato dal richiamo

I prodotti soggetti a richiamo, anche in Italia, sono:

Kinder Sorpresa x 6 “Pulcini”;

Kinder Sorpresa Maxi 100g “Puffi” e “Miraculous” ;

; Kinder Schoko-Bons 125g e 46g .

Come fa sapere Ferrero, per vedere se il prodotto acquistato è coinvolto nel richiamo bisogna verificare il lotto sulla confezione (che si trova sul retro, mentre nel caso del prodotto Kinder Sorpresa x 6 «Pulcini» sul singolo Ovetto). Ogni prodotto riporta il lotto attraverso un codice che inizia per L. Quelli da non consumare sono tutti quelli che hanno le diciture evidenziate: RZ – LZ – R03 –L03.