Incendio distrugge un appartamento: intossicata una donna

Un incendio improvviso, scoppiato nella mattinata di oggi, venerdì 14 aprile 2023 e che non ha mancato di destare profonde preoccupazioni nei confronti dei residenti allarmanti dal fumo che fuoriusciva dall’appartamento. Il rischio era anche quello dell’intossicazione, a giudicare dal quantitativo di fumo provocato dalle fiamme. Ecco cosa è successo solo qualche ora fa nel piccolo Comune di Segni.

Incendio nel Comune di Segni questa mattina

La chiamata e la segnalazione d’emergenza è arrivata alla centrale dei Vigili del Fuoco intorno alle 10.05 circa della giornata di oggi, venerdì 14 aprile 2023. Dopo aver ricevuto le informazioni essenziali su quello che stava accadendo, gli operatori dei Vigili del Fuoco sono immediatamente partiti verso il luogo indicato, con tutto il necessario per poter operare ed intervenire: squadre del Comando di Roma congiuntamente a 2 squadre del Comando di Frosinone sono intervenute per l’incendio segnalato all’interno di un appartamento, collocato precisamente presso Via Ungheria, al civico 11, nel Comune di Segni. Inutile sottolineare la paura e l’apprensione che le fiamme e il fumo hanno suscitato nei condomini della palazzina che, intanto, era assalita dalle fiamme. Come si evince dalle foto inviateci dalla Sala Stampa dei Vigili del Fuoco, l’appartamento colpito dall’incendio è quello che si trova al penultimo piano della palazzina: i segni dell’incendio sono evidenti, tutta la facciata superiore del balcone è annerita dalla combustione.

Ancora persone all’interno

Inoltre, il primo pensiero degli operatori intervenuti sul posto è ovviamente andato verso possibili persone che potevano ancora trovarsi all’interno dell’appartamento in fiamme. E, di fatto, quando sono arrivati sul posto, i Vigili del Fuoco hanno da subito notato alcune persone che si erano rifugiate nell’unico posto non raggiunto ancora dal fumo dell’incendio: questi, sono stati immediatamente raggiunti dagli operatori e poi accompagnate in strada per accertamenti da parte del 118 intervenuto. Sul posto anche il Capo Turno Provinciale, e Funzionario di Servizio, oltre ai Carabinieri di Colleferro.