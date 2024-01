Alexander Zverev domina, vince i primi due set 7-5 7-6, spreca tanto negli altri due set e perde al quinto. In finale agli Australian Open ci va il russo Daniil Medevedv, n.3 del mondo, che rimonta con due tie-break il tedesco e chiude 6-3 al quinto. Sarà lui a sfidare Jannik Sinner domenica in una partita in cui l’azzurro arriva da favorito, forte di una serie di tre partite consecutive vinte sul russo. Comunque andrà, l’azzurro resterà n.4 del mondo.

Le domande che ora tutti si fanno sono le seguenti: a che ora si giocherà la finale degli Australian Open? Dove la si potrà vedere in diretta tv e in streming? Sinner contro Medvedev si potrà vedere gratis in chiaro? Andiamolo a scoprire insieme.

La prima volta di Djokovic: perde senza avere palle break

La semifinale Sinner-Djokovic passerò alla storia non solo perché per la prima volta un tennista italiano arriva in finale agli Australian Open, ma anche per alcuni dati statistici interessanti. La più significativa riguarda le palle break conquistate da Novak Djokovic: zero. Non è mai successo per il serbo in un torneo del Grande Slam (esiste un precedente, ma in quel match Nole non concluse la partita: nei quarti di finale di Wimbledon 2017, quando si dovette ritirare contro il ceco Tomas Berdych sotto 7-6 2-0).

Contro Sinner, inoltre, Djokovic perde per la prima volta una semifinale a Melbourne e lo fa 2195 giorni dopo la sua ultima sconfitta in Australia. Un numero che per pura casualità (o forse no?) si ripete: la sconfitta a Wimbledon contro Carlos Alcaraz nel 2023 è avvenuta 2195 giorni dopo la sua precedente sull’erba del torneo inglese. Per gli amanti delle statistiche, poi, ce n’è una particolarmente interessante (e beneaugurante): Jannik è il giocatore più giovane a raggiungere la finale dell’Australian Open dal 2008, quando a 20 anni e 250 giorni ci arrivò proprio Novak Djokovic che poi vinse quel torneo e iniziò a riscrivere tutti i record della storia del tennis.

Dove vedere Sinner – Medvedev in diretta tv e in streaming

“La finale degli Australian Open dovrebbe essere mandata in chiaro, è uno di quegli eventi che dovrebbero vedere tutti. Se la trasmettesse Discovery sul canale 9? Sarebbe bellissimo”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di ‘Un giorno da pecora’, l’ex tennista e commentatore tv Paolo Bertolucci. Sorge spontanea, quindi, una domanda: dove sarà trasmessa in diretta tv la finale?

La partita andrà in scena sul campo centrale Rod Laver Arena in Australia nel corso della sessione pomeridiana a Melbourne. L’orario previsto è alle 9.30 italiane, una scelta che premia anche il pubblico italiano. La finale tra Sinner e Medvedev sarà visibile in diretta tv sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, presente anche su Dazn e su Sky (ai canali 210 e 211), e su Tim Vision. In streaming sarà visibile su Discovery+ e su Skygo, NowTv e Dazn.