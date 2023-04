Finiscono il carburante in mezzo al mare, salvato un gommone a 10 miglia da Fiumicino

Proveniva da Olbia il gommone salvato al largo di Fiumicino. Chi lo guidava, probabilmente aveva l’intenzione di provare ad attraccare sulle coste laziali per passare la Pasqua sulle coste laziali. Ma a 10 miglia dalla costa di Fiumicino (16 km), la barca si sarebbe spenta per mancanza di carburante. Chi viaggiava a bordo del gommone, ha dovuto subito chiamare i soccorsi attraverso le frequenze radio, chiedendo interventi per non essere inghiottiti dalle onde e soprattutto dal buio.

Il gommone in avaria al largo di Fiumicino

A bordo del gommone, c’erano quattro persone. Secondo gli accertamenti, nessuno di loro si era preoccupato di avere sufficiente carburante per poter affrontare la distanza che separa Olbia e Fiumicino (intorno alle 146 miglia). Così si sono ritrovati in avaria nel pieno del mare aperto, in una distanza dove peraltro ancora non erano visibili le coste della Penisola e soprattutto della zona laziale. Fortunatamente, la Guardia Costiera è intervenuta sul posto, portando in salvo le quattro persone.

Il gommone situato a 10 miglia dalla costa fiumicinese, è risultato essere un 12 metri. Da quello che sappiamo, la Guardia Costiera sta ancora ultimando le operazioni di salvataggio, per portare il mezzo sulla costa laziale. Da quello che è venuto fuori dalle indagini. Le persone interne al gommone erano partite da Olbia, probabilmente con l’intenzione di pranzare e sostare sul territorio di Fiumicino, facendo quella che definiremmo una “lunga gita in barca”.

Il salvataggio in mare aperto

Ma sappiamo come alcune disattenzioni, ha poi portato a cambiare i piani per la giornata di Pasqua. Chi pensava di sedersi a un tavolo presso un ristorante di pesce a Fiumicino, ha dovuto invece vincere la paura e non cadere nel panico di essere rimasto in avaria nel mezzo del mare aperto. Un’esperienza che sicuramente sarà stata terrificante, con la professionalità della Guardia Costiera locale che ha messo in salvo queste persone.