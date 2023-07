Fiocco rosa sul Frecciabianca Roma Torino: partorisce sul treno, infermiera “guidata” in videochiamata dall’Ostetrica

Proprio come in un film. Una sala parto improvvisata in treno, il tifo degli altri passeggeri, un’esperta ostetrica a guidare le operazioni in videochiamata. Una nuova vita e una nuova mamma. Questo è successo lunedì 3 luglio a bordo di un Frecciabianca partito da Roma con direzione Torino, tra la gioia e la sorpresa di tutti che, per una volta e a ragione, non si sono lamentati del giustificato ritardo del convoglio.

Le contrazioni subito dopo Genova

La donna, Isabella Carnero, ormai in avanzato stato di gravidanza e all’altezza di Genova, ha cominciato ad accusare forti contrazioni. Immediato l’avviso presso la capotreno Loredana Ferreri che, insieme al capo servizi Andrea Luschi, si è subito attivata per far sì che la piccola nascesse in sicurezza. Fermato il convoglio alla stazione di Arquata Scrivia vicino ad Alessandria, dal telefono della neomamma è partita una videochiamata destinata a una amica, Daniela, una esperta ostetrica operante presso l’ospedale di Pisa. Le donne sono colleghe nello stesso presidio sanitario. L’idea è stata ottima: “La prima cosa che ho pensato, quando ho risposto alla chiamata, è stata a uno scherzo“, dice la professionista. “Poi quando ho capito che era tutto vero mi sono resa conto che la soluzione della videochiamata, proposta dai dipendenti di Trenitalia, fosse la migliore“. E così il capo servizi a reggere il cellulare in video e la capotreno a sostenere emotivamente la mamma, hanno collaborato perfettamente per la buona riuscita del parto.

La capotreno: “Questo il giorno più bello della mia carriera”

Questo il tono delle testimonianze dei passeggeri: “Il personale di Trenitalia è stato perfetto, così come i viaggiatori“, racconta una passeggera, aggiungendo: “Ho capito che tutte le stelle si erano allineato quando, chiedendo degli asciugamani, una viaggiatrice di 86 anni ha aperto la sua valigia e me li ha dati. Erano profumati, puliti e persino stirati. Roba d’altri tempi“. Insomma una emozione fortissima per tutti i presenti, tanto che la capotreno si è poi sfogata così: “Si è trattato di una giornata di lavoro davvero particolare. Tutto è andato per il meglio. Sono felice di aver contribuito a questo bel momento. Questo il giorno più bello e adrenalinico della mia carriera“. La bimba è nata a mezzogiorno dopo quasi un’ora di travaglio. Dopo il parto mamma e figlia sono state trasportate presso l’Ospedale san Giacomo di Novi Ligure dalla Croce Verde. Poi il treno è potuto ripartire. Fiocco rosa, dunque, per Trenitalia.