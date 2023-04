Fiumicino, abusivismo selvaggio all’aeroporto: pizzicati 3 autisti senza licenza, oltre 6.000 euro di sanzioni

Fiumicino. La caccia selvaggia ai clienti, l’abusivismo, le estorsioni e tutto il ventaglio di illegalità che contrassegna lo scalo aeroportuale di Fiumicino è sempre sotto l’attenzione delle forze dell’ordine, soprattutto dopo le recenti segnalazioni da parte di alcuni clienti, soprattutto turisti, i quali, poco avvezzi ai prezzi e alle tariffe, sono il bersaglio ideale per il trasportatori che mettono in atto modalità poco consone al servizio. Ecco il risultato degli ultimi controlli andati in scena di recente.

Paura a Fiumicino: ”Mi voleva portare dentro l’auto rossa”, il racconto del bambino sfuggito al rapimento

Fiumicino, abusivismo selvaggio all’aeroporto

L’abusivismo è di casa presso l’aeroporto di Fiumicino, e ancora una volta i controlli e i bollettini che ne fuoriescono, lo dimostrano. Nella maggior parte dei casi si tratta di autisti senza licenza che, in tal modo, fanno anche concorrenza spietata a coloro che sono regolarmente legittimati a proporre tale servizio, soprattutto attraverso l’applicazione di tariffe particolarmente vantaggiose. In altri casi, invece, neppure le tariffe a ribasso ci sono. I turisti, come dicevamo, poco avvezzi alle dinamiche che si susseguono in questi casi, e presi dal loro viaggio, sono sempre le prede ideali.

Gli ultimi controlli: sanzionati 3 autisti senza licenza

Nelle ultime giornate di controlli presso lo scalo, i Carabinieri della Stazione Aeroporto Fiumicino, nel corso dei quotidiani controlli finalizzati al contrasto dei fenomeni di abusivismo e altri comportamenti illeciti legati al servizio di taxi e NCC presso lo scalo aeroportuale intercontinentale “Leonardo Da Vinci”, hanno ”pizzicato” e sanzionato 3 persone per illecito procacciamento di clienti. Nello specifico, proprio nei pressi del “Terminal 3 – Arrivi” tre autisti NCC sono stati sorpresi, mentre cercavano clienti tra i passeggeri in transito, senza averne titolo, poiché risultati sprovvisti di licenza per esercitare la prestazione professionale. Pertanto sono stati tutti sanzionati per un importo di 2.064 euro ciascuno e a loro carico è stato notificato l’ordine di allontanamento per 48 ore dallo scalo. Infine, nel corso delle attività, i Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno identificato 80 persone, tra passeggeri e lavoratori, e eseguito verifiche su 20 veicoli durante posti di controlli nell’area antistante l’ingresso ai Terminal.