Fiumicino, blitz anti degrado a Coccia di Morto: sequestrato l’ecomostro a ridosso della spiaggia

Maxi sequestro nel Comune di Fiumicino sulla spiaggia di Coccia di Morto. Ad apporre i sigilli in una vasta area, circa 45mila metri quadrati, sono state le fiamme gialle della locale compagnia. Nel mirino è finita una zona teatro da tempo di abbandono incontrollato di rifiuti.

Cosa è stato sequestrato a Coccia di Morto

L’area in oggetto ospitava un locale ormai dismesso da tempo. Come spesso accade in questi casi il progressivo abbandono dello stabile aveva dato vita ad una sorta di discarica a cielo aperto, oltre alla pericolosità in sé della zona considerando che chiunque poteva entrare e uscire. Così era possibile trovarci dentro un po’ di tutto: dagli elettrodomestici, ai materassi, fino ad alloggi di fortuna di senza tetto.

Il club

Il locale era attivo fino agli anni ’80. All’interno c’era un po’ di tutto, dal maneggio alla piscina. Ospitava inoltre una pista da ballo. Oggi ciò che resta è invece solo degrado con la struttura divenuta fatiscente e altamente pericolosa per chi, nonostante i rischi, continuava ad entrarci. Con il sequestro avvenuto nelle scorse ore tuttavia a tutto questo è stato messo fine.

Il futuro dell’area

Secondo quanto ricostruito dopo la chiusura del locale l’attività era passata da un privato ad una società finita poi in liquidazione. Adesso, ad occuparsi della bonifica, potrebbe essere l’Amministrazione Comunale di Fiumicino che potrebbe agire in danno.

Foto di repertorio