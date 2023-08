Fiumicino, choc in strada: si aggira nudo tra le auto, poi si scaglia contro i poliziotti, un agente in Ospedale

Scene fuori dall’ordinario oggi a Fiumicino dove, intorno all’ora di pranzo, è stato lanciato l’allarme per un uomo completamente nudo che si aggirava in strada come se nulla fosse. La segnalazione è arrivata dal quadrante dell’Isola Sacra con diversi cittadini e passanti che, notando la scena, hanno chiamato il 112.

In alcune immagini, diventate virali in pochissimo tempo e rimbalzate da una chat WhatsApp all’altra, si vede la persona camminare sul marciapiede sfilando accanto alle macchine in transito. Dopodiché l’uomo, stando a quanto raccolto dalla nostra Redazione, è stato rintracciato dalla Polizia. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118.

L’intervento della Polizia di Stato

L’uomo si trovava in Via Felice Ceccarelli, una traversa di Via della Scafa, quando, poco dopo le 12.30, è stato individuato dalle Volanti. Gli agenti hanno provato ad avvicinarsi ma l’uomo, per tutta risposta, li ha aggrediti violentemente. Alla fine però gli agenti sono riusciti a fermarlo e a portarlo in Commissariato. Al momento la sua posizione, visto l’accaduto, resta al vaglio. Da capire anche, come sembrerebbe, se l’uomo, di 30 anni, soffra o meno di problemi psichici. Sull’episodio proseguono pertanto gli accertamenti.

Seminudo e armato di bastone semina il panico tra la gente: fermato dai Carabinieri (ilcorrieredellacitta.com)

Agente in Ospedale

Durante l’intervento un agente di Polizia è rimasto ferito ed è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il poliziotto è stato portato all’Ospedale Grassi di Ostia. Nelle ultime settimane non è la prima volta che nell’area della Capitale si verificano episodi simili: a Ciampino, a metà luglio, un uomo è stato immortalato mentre si faceva il bagno in una fontana. Oppure a San Lorenzo, dove un’altra persona, anche in questo caso completamente svestita, ha seminato scompiglio tra le vie del quartiere.

Prof di Religione arrestato per violenza sessuale a Latina: “Mandami una foto nudo e vieni all’incontro da solo” (ilcorrieredellacitta.com)