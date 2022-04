Fiumicino, contrasto all’abusivismo: in una mattinata oltre 10.000 euro di multe

Fiumicino. Continuano incessantemente i controlli da parte dei Carabinieri nei pressi dello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci”. I fenomeni di abusivismo e furti nei confronti dei passeggeri appena sbarcati dai voli o in procinto di partire, sono all’ordine del giorno. Le azioni di controllo sono, infatti, volte a contrastare ed inibire l’illegalità nella zona.

Nelle ultime ore, nei pressi dell’uscita del “Gate 3 – Arrivi”, i Carabinieri hanno sanzionato cinque autisti che svolgevano abusivamente servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone appena arrivate dai loro viaggio. I cinque autisti abusivi sono stati sorpresi in flagranza di reato, proprio mentre procacciavano, senza averne titolo, clienti tra i passeggeri in transito. I Carabinieri, dopo i dovuti accertamenti, hanno elevato delle sanzioni per un importo totale di € 10.320.