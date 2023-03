Fiumicino, esce per andare a lavoro e scompare: l’appello per ritrovare Giulio Sangermano

Fiumicino. C’è apprensione in questi giorni per la scomparsa di Giulio Sangermano, 52 anni di età, completamente sparito nel nulla, senza lasciare tracce tangibili. Tutta la comunità è in tensione, ma ovviamente, le ore peggiori sono quelle vissute da amici, familiari e parenti. Il tempo passa, e nel frattempo le ricerche continuano senza sosta in tutto il territorio.

Giulio Sangermano, scomparso all’alba a Fiumicino

A partire dalla giornata di venerdì scorso, 17 marzo 2023, non si hanno più notizie di Giulio Sangermano, il 52enne scomparso da Fiumicino senza lasciare nessuna traccia. Probabilmente l’uomo, come riferiscono, potrebbe trovarsi in stato confusionale, ”chiunque lo vedesse è pregato di chiamare le Forze dell’Ordine” – l’appello disperato degli amici e dei familiari che nel frattempo si affidano anche e soprattutto ai canali social, come Facebook, per poter incrementare la copertura della notizia e ottimizzare così le possibilità di ritrovarlo il prima possibile. Questo è il quarto giorno di ricerche, ma di lui ancora nessuna traccia concreta. Stando al racconto e alle testimonianze, Giulio Sangermano sarebbe uscito all’alba dalla sua casa di Fiumicino per andare a prendere il furgone e quindi iniziare, come di consueto, la sua ardua giornata lavorativa. Ma da quel momento, nessuna traccia di lui. L’uomo è sparito nel nulla. Giorni di ansia, paura e tensione stanno intanto scorrendo per i parenti. Giorni senza, purtroppo, nessuna notizia a cui appigliarsi.

L’appello per ritrovarlo e la foto

L’appello è stato lanciato direttamente dai familiari dell’uomo, che hanno poi sporto regolare denuncia di scomparsa al commissariato di polizia di Fiumicino. Giulio è impiegato in una azienda che si occupa di distributori automatici e proprio lì stava dirigendosi con il suo furgone prima di sparire. Anche noi della redazione de Il Corriere della Città, con l’obiettivo di diffondere il più possibile la notizia e ottimizzare le ricerche, vi condividiamo questo articolo, con la foto per poterlo riconoscere: