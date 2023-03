Fiumicino, valigia ‘sospetta’ ad Isola Sacra: arriva la Polizia in via Cabruna

Fiumicino. Una certa dose di apprensione c’è stata, ad essere sinceri. Ogni volta che si ha a che fare con una borsa, una valigia o un pacco sospetti, abbandonati sulla strada, come se niente fosse, l’immaginazione comincia a farsi prendere la mano e si teme il peggio. E del resto, è un bene, perché la troppa prevenzione non mai un problema. L’ipotesi peggiore è quella di un ordigno esplosivo. Nella migliore, il residuo di un furto appena compiuto. Per fortuna, nel caso di oggi, la seconda opzione è l’ipotesi più concreta.

Valigia ‘sospetta’ in via Ernesto Cabruna

Siamo a Fiumicino, nelle ultime ore di oggi, sabato 18 marzo 2023. Una valigia, completamente aperta è stata ritrovata in una zona prossima all’aeroporto: tutto il contenuto gettato per aria, in un campo che si trova proprio a ridosso del marciapiede. Per questo motivo, ecco che i residenti di via Ernesto Cabruna, ad Isola Sacra, hanno segnalato alla Polizia una valigia ”sospetta”. Per il momento, però, nessun indizio è stato ritrovato da parte degli agenti di Polizia che sono immediatamente giunti sul posto, anche perché al suo interno sono stati ritrovati solamente oggetti ed accessori, come vestiti e scarpe, dunque appartenenti presumibilmente ad un viaggiatore aeroportuale, probabilmente vittima di un furto.

L’ipotesi e l’intervento della Polizia ad Isola Sacra

Anche, perché, ad essere onesti, non si tratterebbe di certo della prima volta che si verificano episodi di questo tipo. Certamente, al fenomeno, partecipa sicuramente la complicità dell’aeroporto vicino. La valigia, ipotesi più plausibile, potrebbe essere infatti stata rubata proprio nello scalo aeroportuale e abbandonata lì dopo averla trafugata sul posto, subito dopo il furto. Il bagaglio, inoltre, dettaglio comprovante, era sprovvisto di lucchetto, il che indica che è stato visibilmente forzato. In aggiunta, il campo dove è stato ritrovata nelle ultime ore, è un luogo molto isolato, dove i residenti portano il cane a spasso, e tra l’altro non ci sono neppure troppe luminarie, fatta esclusione per un un lato del perimetro. Ovviamente, di notte, non c’è anima viva. Una vera e propria terra di nessuno, che lo rende un luogo ideale, in caso di furto, per abbandonare il bottino e i suoi ”scarti”.