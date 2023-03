Via del Mare, scontro tra tre auto: file chilometriche verso Ostia

Un “semplice” tamponamento. Ma a catena, tra tre auto, sulla via del Mare, in direzione Ostia, di sabato mattina. Le conseguenze, come si potrà immaginare, non sono delle migliori. File chilometriche in direzione della località balneare e verso l’aeroporto di Fiumicino.

Lo scontro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 18 marzo, intorno alle 12:30, poco dopo Dragona. Ma il sinistro, malgrado la lieve entità, visto che ha coinvolto tre vetture sull’unica corsia di marcia, ha provocato il caos. Le altre auto dirette verso il mare o verso l’aeroporto sono rimaste inizialmente ferme – con sorpassi delle vetture incidentate solo quando possibile. Si era infatti in attesa dell’arrivo di una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale, Gruppo Mare, che, una volta effettuati i rilievi, procedesse anche alla circolazione stradale. Nel frattempo le code sono diventate chilometriche, complice la bella giornata che ha invogliato molte persone ad andare a trascorrere qualche ora al mare.

Incidente sulla via del Mare

Nello scontro per fortuna non ci sono stati feriti, ma i problemi per chi doveva raggiungere il litorale sono stati davvero notevoli: le code, infatti, sono proseguite anche dopo aver finalmente superato le tre auto incidentate. Sulla strada si era infatti creato una sorta di “tappo” sulla via del Mare, fino al semaforo di Ostia Antica, con file fino a quel punto. “Sono stata in coda per circa 40 minuti per percorrere pochi chilometri – afferma un’automobilista – un vero incubo, stavo facendo tardi per andare in aeroporto. Ogni volta che si imbocca questa strada non si sa mai cosa aspettarsi”.