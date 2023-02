Fiumicino, Carabinieri chiudono via Bignami e allontanano i cittadini: svolta per l’omicidio di Ostia?

Fiumicino. Movimentazioni nella giornata di oggi, venerdì 3 febbraio 2023, nel Comune di Fiumicino. A partire dalle prime luci dell’alba le Forze dell’ordine e Polizia Locale hanno letteralmente chiuso l’accesso di Via Giuseppe Bignami a Isola Sacra. Sono ancora in corso, al momento, operazioni dei Carabinieri che hanno richiesto la messa in sicurezza della zona con annesso anche il divieto di transito. I cittadini vengono tenuti a distanza, con una serie di pattuglie disposte al centro della carreggiata per segnalare l’interdizione della strada. Il fatto potrebbe collegarsi direttamente all’omicidio avvenuto nella notte a Ostia. Possibile che abbiano scovato l’auto sospetta.

Le operazioni sono andate in scena dalla primissima mattinata di oggi, 3 febbraio 2023, nella zona di Via Bignami a isola Sacra per un’operazione dei Carabinieri che ha richiesto la chiusura al transito e ai pedoni. La paura tra i residenti è tanta, perché la cosa sembra essere di un certo rilievo. Le auto delle forze dell’ordine sono schierate per impedire il passaggio e il transito ai pedoni che volessero avvicinarsi. Le ragioni di tali impedimenti, ovviamente, sono strettamente collegate con la sicurezza, anche se al momento non è stato rivelato nessun dettaglio sulle operazioni. Le Forze dell’Ordine sono chiusissime sul tema. E a buon ragione, dal momento che l’operazione in corso potrebbe essere direttamente collegata con l’omicidio di Ostia avvenuto nella serata di ieri.

Un omicidio tremendo, che ha tutti i caratteri di un’esecuzione: una scarica di proiettili sparati a breve distanza, di cui 3 al volto e gli altri sul tronco. L’omicidio è avvenuto a Nuova Ostia, nella zona di Ponente, in via del Sommergibile, la vittima è Fabrizio Vallo, pregiudicato 48enne, ucciso dalla scarica di proiettili. Dall’efferatezza della dinamica, risulta chiaro che volessero essere sicuri di averlo ucciso. I rilievi sono andati avanti per ore. Il corpo della vittima dovrà passare anche per l’esame autoptico