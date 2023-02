Omicidio a Ostia: pregiudicato ucciso a nella notte con 11 colpi di pistola

Omicidio a Ostia. Nella tarda serata di ieri, intorno a mezzanotte, alcuni sconosciuti hanno ucciso Fabrizio Vallo, pregiudicato 48enne, sparandogli addosso almeno 11 colpi di pistola. Si è trattato di un vero è proprio agguato. Ben 8 proiettili, infatti, hanno centrato Vallo alla schiena, mentre gli altri lo hanno preso al volto.

Spari a Ostia, morto Fabrizio Vallo

L’omicidio è avvenuto a Nuova Ostia, nella zona di Ponente, in via del Sommergibile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza, ma per Fabrizio Vallo non c’era più nulla da fare. Il suo corpo era crivellato di colpi. I carabinieri hanno fatto immediatamente scattare le indagini, analizzando la scena del delitto con il contributo della sezione scientifica. I rilievi sono andati avanti per ore. La salma dell’uomo è stata trasferita all’istituto di medicina legale per l’autopsia.

Colpito a breve distanza

Fabrizio Vallo è stato colpito a breve distanza. Da quanto è stato ricostruito dai militari, l’uomo è stato ucciso mentre si trovava nell’androne della sua abitazione. Nessuno avrebbe sentito o visto nulla, nonostante l’orario faccia presumere che tutti fossero in casa. Le ipotesi sul movente più accreditate sono quelle di un regolamento di conti riguardo il traffico di stupefacenti. L’uomo ucciso ha precedenti penali ed è un ex sorvegliato speciale. In passato è stato in carcere a seguito di rapine effettuate ai danni di commercianti sempre di Ostia e del X Municipio.

Quartiere feudo dei clan

La zona dove è accaduto l’omicidio è notoriamente feudo dei clan Spada e Fasciani. E proprio nello stesso punto dell’omicidio di questa notte era avvenuto il duplice assassinio di Francesco Antonini detto ‘Sorcanera’ e Giovanni Galleoni detto ‘Baficchio’, avvenuto il 22 novembre del 2011. Per il duplice omicidio, che segnò l’ascesa del clan Spada, il procuratore generale della Corte di Appello di Roma, Francesco Mollace aveva chiesto di confermare la massima pena sia per i mandanti che gli esecutori del delitto.