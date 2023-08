Fiumicino, risveglio con le fiamme: brucia un supermercato Todis

Un risveglio con le fiamme per alcuni residenti di via Florina, a Fiumicino. Alle prime luci dell’alba di domenica 30 luglio 2023, un vasto incendio è divampato all’interno di un supermercato della linea Todis. I residenti di due palazzine nelle vicinanze del rogo sono stati fatti evacuare per precauzione. Le fiamme sono state poi domate dai Vigili del Fuoco.

Fiumicino, paura all’alba di domenica 30 luglio: brucia un supermercato Todis

Una mattinata difficile a Fiumicino per alcuni residenti di via Florina. Un incendio di vaste proporzioni è divampato all’interno di un supermercato della linea Todis, all’altezza del civico 115. Le fiamme e il fumo nero hanno avvolto il supermercato e hanno minacciato gli edifici posti nelle vicinanze. Per questo, due palazzine sono state fatte evacuare per ragioni di sicurezza. Tre squadre dei Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto con una autobotte e l’autoscala per domare le fiamme. Giunti sul posto, i vigili del fuoco mentre provvedevano a spegnere l’incendio hanno fatto evacuare per precauzione i residenti di due palazzine di quattro piani soprastanti l’attività commerciale. L’incendio attualmente è sotto controllo, ma proseguono le verifiche ed i controlli per la messa in sicurezza dell’area e degli appartamenti. Sul posto è presente anche un’ambulanza del 118 e la polizia urbana.

Le immagini dell’incendio nel supermercato: fiamme e densa nube nera

Le fiamme e il denso fumo nero sono visibili da lunga distanza, come testimoniano alcuni scatti pubblicati su Twitter dall’account dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente non sono segnalate persone coinvolte nell’incendio a Fiumicino che ha interessato un supermercato della linea Todis.