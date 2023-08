Incendio a Ciampino, gli aggiornamenti: “Non usate i condizionatori, finestre chiuse e restate a casa”

Arrivano nuovi aggiornamenti in merito all’incendio a Ciampino, divampato nel corso della mattina di sabato 29 luglio 2023. Le fiamme non sono ancora state del tutto spente. E così arriva il nuovo aggiornamento dalla conferenza dei Sindaci. In particolare, per tutelare la popolazione nell’area coinvolta dal fumo nero, sono stati diramati alcuni comportamenti da osservare.

Incendio a Ciampino, i comportamenti da osservare nell’area interessata dal fumo nero

In merito all’incendio che nelle prime ore del mattino ha coinvolto l’impianto di stoccaggio e trasferenza rifiuti Ecologica 2000 a Ciampino, la Conferenza dei Sindaci della ASL Roma 6 dirama una seconda nota stampa congiunta di aggiornamento:

In relazione all’incendio divampato questa mattina presso l’impianto gestito da Ecologica 2000, per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi, la ASL Roma 6 ha fornito alcune precisazioni sui comportamenti da seguire nei prossimi giorni.

Nelle prossime ore sarà necessario laddove sia visibile il fumo e l’odore dovesse essere intenso seguire le seguenti precauzioni:

– tenere chiuse porte e finestre;

– limitare gli spostamenti allo stretto necessario;

– lavare con accuratezza frutta e verdura di produzione propria;

– limitare l’utilizzo di impianti di climatizzazione e di trattamento dell’aria in genere, prevedendo in seguito accurata pulizia dei filtri.

Ad avvenuta comunicazione del completamento delle operazioni di spegnimento da parte dei VVF nonché all’acquisizione degli esiti degli accertamenti in corso da parte di ARPA, attraverso le centraline installate, si provvederà a fornire ulteriori misure di precauzione ritenute necessarie ovvero alla revoca di quanto sopra disposto.

L’aggiornamento: fiamme del tutto spente tra stasera e domani

Dai primi rilievi è emerso che i rifiuti oggetto di combustione sono in particolare ingombranti come materassi e mobilio dismesso. La nube si è da subito indirizzata verso l’alto, in direzione Ovest/Sud Ovest, sorvolando anche i Comuni limitrofi. Non si riscontrano vittime o feriti.