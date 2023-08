Incendio Ciampino, l’impressionante nube di fumo vista dall’alto (VIDEO)

Una nube di fumo nera alta decine di metri. E le fiamme, altissime anche loro, visibili chiaramente anche dall’alto. Sono le impressionanti immagini registrate dall’elicottero dei Vigili del Fuoco. Una squadra di pompieri ha sorvolato la zona in cui è avvenuto l’incendio a Ciampino. Ad andare in fiamme è stato un sito per la raccolta dei rifiuti in via Enzo Ferrari, a Ciampino.

Incendio a Ciampino, l’aggiornamento: fiamme del tutto spente tra stasera e domani

Sono in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio che nelle prime ore del mattino di sabato 29 luglio 2023 ha coinvolto l’impianto di stoccaggio e trasferenza rifiuti Ecologica 2000 a Ciampino. Le operazioni dovrebbero terminare tra stasera e domani. Lo rende noto la Conferenza dei Sindaci della ASL Roma 6. Dai primi rilievi è emerso che i rifiuti oggetto di combustione sono in particolare ingombranti come materassi e mobilio dismesso. La nube si è da subito indirizzata verso l’alto, in direzione Ovest/Sud Ovest, sorvolando anche i Comuni limitrofi. Sul posto sono arrivati anche i tecnici di Asl (Spresal) e ARPA Lazio, i quali stanno installando un rilevatore della qualità dell’aria. I primi risultati saranno disponibili dopo 24 ore. La ASL Roma 6 raccomanda: “Laddove è visibile il fumo e l’odore dovesse essere intenso di tenere le finestre chiuse e non uscire da casa a meno che non venga richiesto dagli addetti al soccorso”. La nube, inoltre, nell’ultima ora, si è notevolmente affievolita.

Al momento la nube del rogo di rifiuti a Ciampino, informa il comune sul proprio sito, si sta spostando verso Ovest/Nord Ovest. Sono presenti sul posto Polizia locale, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia e personale del 118, che stanno fornendo tutte le informazioni in tempo reale. Non si riscontrano vittime o feriti.