Spacciano l’auto per un taxi e imbrogliano i turisti: senza licenza né assicurazione

L’arrivo deisoprattutto in alta stagione, fa gola a tutti. E c’è chi, per arrotondare le entrate, decide di provare l’esperienza del, imbrogliando soprattutto gli stranieri che giungono in Italia per trascorrere lietamente le loro vacanze. Il gioco è facile, si prende la propria auto – possibilmente bianca – e si attende con pazienza nei punti strategici: le prede migliori sono gli stranieri, poco avvezzi al riconoscimento degli abusivi su territorio italiano.

Negli ultimi mesi, infatti, è stata strage di abusivi nei pressi degli aeroporti e non solo. I controlli della Polizia Locale hanno sospeso dalla circolazione almeno 40 veicoli in totale, che offrivano servizio di trasporto taxi senza autorizzazioni né licenza. Soprattutto agli sgoccioli della passata, ormai, stagione estiva, quando i turisti sono ancora attratti dalle meraviglie della Capitale.

L’ultimo interventoettembre, quando una pattuglia del Gruppo ha fermato un veicolo, adibito a taxi, che stava percorrendo il tratto stradale in direzione di Fiumicino, con a bordo alcuni clienti: ad insospettire gli agenti il comportamento dell’uomo alla guida e diversi danni visibili sull’auto, che di certo non avrebbero fatto pensare ad un convenzionale taxi urbano.

Una volta fermato, gli operanti hanno potuto appurare una serie di illeciti: il conducente stava svolgendo un servizio dinon di linea, usando la propria auto, allestita come un taxi , il tutto senza licenza – in quanto ceduta in gestione – a bordo di un veicolo privo di regolare copertura assicurativa. Per tali motivi oltre aldel mezzo è scattato il ritiro immediato della patente e della carta di circolazione. Nei suoi confronti elevate sanzioni per un importo superiore a 900 euro.