Fiumicino: troppe buche, il Comune abbassa il limite a 30km in alcune strade | Ecco dove

Le condizioni delle strade di Fiumicino sono talmente gravi da condurre l’amministrazione comunale a correre a ripari abbassando il limite di velocità, per evitare incidenti.

Le strade sono troppo dissestate, l’amministrazione comunale di Fiumicino corre ai ripari per impedire ulteriori incidenti. A cumulare il numero di sinistri sulle strade di Fiumicino non sono solo le buche, il degrado e le condizioni atmosferiche ma anche chi trasgredisce i limiti di velocità. Ci ha pensato il Comune di Fiumicino che, per limitare i danni, ha deciso di abbassare il limite ai tanti discussi 30 km/h, che a Roma fanno storcere il naso a cittadini e automobilisti.

Fiumicino, le strade dove sarà osservato il limite di 30 km/h

Il provvedimento del Comune di Fiumicino è entrato in vigore con l’ordinanza dirigenziale n. 20 del 11 marzo 2024 per conto dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana. Al momento, le strade interdette e in cui si applica il limite di 30 km/h sono:

Via dell’Olivetello

Via di Campo Salino

Via della Muratella (tratto da Via della Trigolana a Via G. Montanari)

Via Rospigliosi

Via S. Carlo a Palidoro (tratto da Via Tre Denari a Via Serrenti)

La linea del Comune di Fiumicino

“Questa Amministrazione comunale”, si legge nel testo dell’ordinanza, ”ha in manutenzione un elenco di strade sulle quali viene disposta costantemente l’ordinaria manutenzione tramite appalti che provvedono alle necessità riscontrate con idonea sorveglianza; che su alcune di esse, la pavimentazione stradale risente della vetustà della stessa e dell’incremento di traffico veicolare degli ultimi anni; che pertanto gli interventi di manutenzione ordinaria non riescono a completare le necessità manutentive di alcuni tratti di strade che risultano sconnessi anche se ordinariamente vengono manutenuti, in quanto il conglomerato bituminoso costituente il tappeto d’usura e lo strato di collegamento sono danneggiati e la chiusura buche non riesce a mantenersi efficace; che in attesa dell’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ed ai fini della pubblica incolumità, è necessaria la riduzione della velocità massima consentita su dette strade a 30 Km/h con apposizione di idonea segnaletica verticale abbinata al segnale di strada dissestata”.

A parte le strade interessate dal limite di velocità, il Comune di Fiumicino dovrà presto anche intervenire sulla situazione di via Foce Micina, dove il manto stradale è talmente dissestato da accumulare buche e voragini, col rischio di incidenti per gli automobilisti. Parte di questo problema dipende anche dal passaggio costante di camion e automezzi sul tratto di strada.