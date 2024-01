Flavio Cobolli, il sogno continua: il romano al terzo turno degli Australian Open

Flavio Cobolli ha sconfitto in quattro set il russo Pavel Kotov (7-5, 6-3, 5-7, 6-2), aprendosi la strada per il terzo turno degli Australian Open. Lì affronterà l’idolo di casa, l’australiano Alex De Minaur, numero 10 del ranking Atp, che ha nettamente battuto (6-3, 6-0, 6-3 il punteggio) l’italiano Matteo Arnaldi.

Le parole di Flavio Cobolli e la dedica a Daniele De Rossi

Flavio Cobolli, romano e romanista, ha dedicato a Daniele De Rossi la vittoria che l’ha proiettato al terzo turno degli Australian Open di tennis. Una carezza al tatuaggio ispirato dal neo allenatore dei giallorossi: “Non sapevo bene come esultare – ha spiegato in conferenza stampa, dopo il successo sul russo Pavel Kotov – Il suo arrivo alla Roma mi ha messo in difficoltà. Così ho alzato la maglia, per mostrare il punto dove ho tatuata la frase della sua fascia di capitano”, ovvero “sei tu l’unica mia sposa, sei tu l’unico mio Amor”.

Le parole di Adriano Panatta

“Gli italiani agli Australian Open? Oltre ai nomi che già conosciamo, su tutti Sinner che è tra i favoriti alla vittoria del torneo, i nostri ragazzi si stanno comportando bene: Zeppieri ha vinto un bel match contro un giocatore quotato (Lajovic, ndr), Cobolli ha vinto addirittura due turni, un grandissimo risultato che lo porterà a una buona classifica mondiale che gli consentirà di giocare i tornei più importanti, mentre Arnaldi ha perso contro De Minaur, che però è più forte, c’era poco da fare. Il bilancio è molto positivo”. Lo ha detto Adriano Panatta, l’ex campione di tennis, a margine di un incontro a tema sport e inclusione con cinquecento studenti al Teatro Ghione a Roma, parlando del cammino degli azzurri agli Australian Open.