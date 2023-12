Folle inseguimento a Formia: auto in fuga semina il panico per le vie del centro, poi lo schianto

Inseguimento a Formia, speronano l’auto dei Carabinieri e scappano per le vie del centro. Paura nella città pontina con le manovre hanno messo in pericolo pedoni e le altre auto: prima dello schianto con cui la fuga si è interrotta. Ecco cosa è successo.

Mattinata movimentata a Formia dove un’auto in fuga ha creato non poco scompiglio per le vie del centro. Tutto è iniziato da un tentativo di controllo da parte di una pattuglia dei Carabinieri i quali, passando in zona, si sono accorti che tre persone all’interno di una macchina, alla loro vista, si erano abbassati all’interno dell’abitacolo col chiaro intento di passare inosservati.

Insospettiti dal comportamento dei tre soggetti a bordo, i Militari hanno deciso di approfondire la situazione. I Carabinieri, a quel punto, hanno effettuato una breve retromarcia per andare a controllare i tre sospetti: loro però, anziché sottoporsi alle verifiche come da prassi, hanno ingranato la marcia e hanno speronato, centrandola in pieno, la macchina dei carabinieri, che è rimasta danneggiata nella parte anteriore destra. Dopodiché sono fuggiti via per cercare di far perdere le proprie tracce.

Inseguimento a Formia: cosa è successo

Il rocambolesco inseguimento si è protratto così per tutte le vie del centro cittadino di Formia, da via Lavanga a via Vitruvio e infine via Abate tosti, con brusche manovre e cambi repentini di direzione, che hanno messo in serio pericolo l’incolumità dei pedoni e degli altri utenti della strada. Fortunatamente – anche perché sirene e lampeggianti hanno messo in allarme praticamente tutti – nessuno è rimasto coinvolto.

Almeno fino a quando l’auto in fuga non si è schiantata. Sì perché nonostante le ripetute intimazioni a fermarsi da parte dei Carabinieri la corsa dell’auto sospetta è proseguita senza controllo: alla fine però, come detto, è terminata gioco-forza quando, ignorando completamente uno stop, la macchina in fuga ha impattato violentemente contro un altro veicolo.

Adesso sono in corso gli accertamenti in corso per stabilire identità degli altri occupanti e la catena di custodia attivata presso il pronto soccorso di Formia per accertare l’eventuale assunzione di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti e/o psicotrope da parte dell’autista.

I controlli dei Carabinieri sul territorio

L’intervento rientra in un più ampio quadro di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione delle condotte illecite nel territorio della Compagnia CC di Formia, che ha visto l’impiego di un massiccio dispositivo di uomini e mezzi. In particolare sono stati i militari della Stazione CC di Itri ad individuare nel corso del controllo delle vie del centro abitato di Formia la macchina sospetta protagonista della vicenda.

Ruba un’auto, un cane, e cerca di speronare Carabinieri e Polizia: l’inseguimento da film (ilcorrieredellacitta.com)