Folle inseguimento nella notte: il camion va a fuoco ma il conducente si barrica dentro

Latina. Una corsa folle nella notte, culminata con l’incendio di un veicolo pesante dopo essere finito rovinosamente fuori strada. Un inseguimento durato più di un’ora e per ben 40 km di tragitto. L’uomo a bordo dell’autoarticolato non ne voleva sapere di fermarsi, e per questo ha continuato a correre con il suo mezzo inseguito dalla Polizia.

Il fatto in provincia di Latina

Il fatto è accaduto intorno alle ore 23.30 di domenica scorsa. Quando gli agenti gli hanno intimato l’alt all’altezza del distributore “Gaffoil” direzione Napoli – Roma della variante Appia, il veicolo non si è fermato, continuando la sua corsa e costringendo la pattuglia all’inseguimento, cui si sono aggiunte poi anche altre pattuglie di rinforzo.

Leggi anche: Roma, non si fermano all’alt e colpiscono le auto in sosta: inseguimento da film e spari in strada

L’inseguimento durato per oltre un’ora

Sono stati numerosi i tentativi di bloccare il mezzo durante la folle traversata, ma l’inseguimento si è protratto per circa un’ora per terminare 40 km dopo, in località salto di Fondi. A quel punto, infatti, il conducente, un uomo di origini campane classe 86, ha perso definitivamente il controllo del suo veicolo finendo fuori strada. Poco prima, inoltre, il mezzo pesante era andato a fuoco a causa delle scintille provocate dal contatto diretto tra il cerchione anteriore sinistro e l’asfalto, dopo lo scoppio del pneumatico.

Il conducente barricatosi nella cabina motrice tra le fiamme

Nonostante le fiamme e il pericolo imminente, il conducente non ne voleva sapere di scendere dal mezzo e consegnarsi agli agenti. Si era letteralmente barricato all’interno della cabina motrice. Solo dopo qualche minuto, gli agenti sono riusciti a farlo scendere, mettendolo così in sicurezza. Alla fine, poi, è sopraggiunto l’arresto. In corso gli accertamenti per capire perché l’uomo non si è fermato subito all’Alt mettendo così a repentaglio la sua ma anche la vita di chi in quel momento transitava per le strade.