Follia nella notte: insegue una ragazza col furgone, ma poi viene raggiunto e massacrato dal fidanzato

Sezze. Un avvenimento che ha rischiato di tramutarsi in tragedia, ieri sera, alle porte del centro storico della cittadina. La dinamica sembrerebbe essere nata dall’atteggiamento aggressivo e pericoloso di un uomo del posto, un 47enne, già noto alle Forze dell’Ordine che aveva deciso di importunare una ragazza. Erano circa le 22.00 della serata di ieri 8 marzo, quando l’uomo ha iniziato a seguirla con la propria auto.

L’inseguimento nella notte a Sezze

La giovane viaggiava sola in auto, e ad un tratto ha avuto una stretta allo stomaco, quando ha realizzato di essere seguita da un furgone in zona Colli. Il 47enne non ha fatto nulla per essere discreto, del resto: si è messo a lampeggiare e a suonare il clacson durante l’inseguimento, per farsi evidentemente notare. In preda al panico, la ragazza ha accelerato bruscamente fino ad arrivare in via Piagge Marine. Poi da qui, si è diretta in paese per cercare aiuto.

La ricerca di aiuto della ragazza

Durante quegli attimi concitati, però, la ragazza non ha perso completamente la lucidità. Era riuscita, infatti, a chiamare il fidanzato e ad avvertirlo di ciò che stava accadendo. A quel punto, una volta in paese, con il fidanzato ed altri a supportarla, è stato l’inseguitore a darsi alla fuga. Il fidanzato e i suoi complici lo hanno infine raggiunto poco dopo Campo Santo Vecchio. Il giovane fidanzato, accecato dall’ira, si è scaraventato contro di lui una volta raggiunto, in modo violento, ferendolo gravemente e riducendolo molto male.

Il violento epilogo

Immediatamente, si sono precipitati sul posto anche i Carabinieri di Sezze dopo essere stati avvisati dalla cittadinanza di quel che stava accadendo, e sono riusciti a placare l’ira del giovane. Il 47enne è stato portato in ospedale e sarà esaminata la sua posizione, così come quella del ”picchiatore” che si trova in caserma al vaglio dei militari.