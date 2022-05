Follia sulla Pontina: aggrediscono un uomo e distruggono i vetri del bus, caccia a 5 ragazzi

Lo hanno aggredito, senza motivo, poi l’hanno minacciato e spintonato. Non contenti hanno distrutto il finestrino dell’autobus dove viaggiavano con un martelletto frangi vetro, di quelli presenti sui mezzi pubblici e da usare in caso di emergenza. Protagonisti 5 ragazzi che nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo la mezzanotte, hanno prima preso di mira un passeggero, un cittadino polacco di 37 anni, poi per via di quella furia hanno costretto l’autista dell’autobus della linea 705 a fermare la corsa. E a chiedere aiuto.

Aggressioni e minacce sull’autobus in transito sulla Pontina

L’autobus della linea 705 nella notte tra venerdì e sabato scorso stava transitando sulla Pontina, nel territorio di Tor De’ Cenci in direzione Pomezia quando, improvvisamente, dei ragazzi giovani hanno prima minacciato un passeggero, un polacco di 37 anni, poi non soddisfatti hanno distrutto un finestrino. E si sono dati alla fuga, mentre l’autista del mezzo ha bloccato la corsa e ha chiesto aiuto ai Carabinieri.

L’intervento dei Carabinieri

Sul posto, quindi, sono intervenuti i Carabinieri che ora stanno cercando di rintracciare la banda, di dare un volto e un nome ai cinque ragazzi. Il passeggero, invece, ha riportato solo delle lievi escoriazioni e ha rifiutato le cure in ospedale.

(Foto di repertorio)