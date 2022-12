Incubo dentro casa: madre maltrattata e minacciata dal figlio 16enne

Formia. Un ragazzino di soli 16 anni aveva preso letteralmente il controllo di tutto in casa, e anche degli altri familiari, costretti. continuamente dalle sue richieste e dai suoi atteggiamenti. Soprattutto la madre, per la quale il suo atteggiamento aggressivo era diventato un vero e proprio incubo dentro le mura domestiche: minacce, maltrattamenti ed estorsioni erano all’ordine del giorno con una escalation rapida e progressiva degli avvenimenti che avevano gettato la donna in un profondo stato di paura ed agitazione, oltre che di sconforto per la piega che avevano preso i suoi rapporti con il figlio. La situazione durava da qualche tempo, con alti e bassi, e la donna ha cercato di resiste finché ha potuto, certamente per amore del figlio, finché le cose però non sono peggiorate. E di molto. L’apice di questo climax insostenibile si sarebbe verificato nel mese di ottobre scorso, quando i maltrattamenti hanno preso una piega piuttosto violenta e repressiva.

Incubo in casa: figlio maltratta l’anziana madre e le estorce denaro

16enne maltratta e minaccia la madre a Formia

Per questo, i Carabinieri della Stazione di Formia sono intervenuti, dopo le segnalazioni. I militari, proprio nelle ultime ore, hanno eseguito la misura cautelare emessa dal tribunale per i Minorenni di Roma per il reato di maltrattamento in famiglia ed estorsione a carico di un cittadino straniero minore classe 2006 che aveva completamente assoggettato la madre dentro casa con i suoi atteggiamenti. Il provvedimento è scaturito a seguito delle risultanze investigative acquisite dai militari della locale Stazione CC che hanno consentito di accertare che il prevenuto poneva in essere in più circostanze, l’ultima delle quali lo scorso mese di ottobre, minacce e maltrattamenti tali da procurare stati di agitazione e paura nei confronti della madre convivente, classe ’75. Al minore sono state imposte alcune prescrizioni tra cui la permanenza domiciliare e la frequenza scolastica.