Roma, operaio 21enne colpito da una lastra di cemento: è grave

Sono bastati pochi secondi e quella che doveva essere una normale giornata di lavoro si è trasformata in un inferno. Come sempre gli operai si erano preparati per svolgere i loro compiti. Così aveva fatto anche uno di loro, il ragazzo di 21 anni, che mentre manovrava una pedana di cemento con una gru ha quasi rischiato di morire. Trasportato d’urgenza al policlinico Gemelli, la Polizia sta indagando sul caso.

La dinamica e le indagini

Ancora un gravissimo incidente sul lavoro. Accaduto ieri pomeriggio in un cantiere al Foro Italico, a Roma, su via delle Olimpiadi, nella zona dello stadio Pietrangeli. La vittima, di 21 anni, stava manovrando una lastra di cemento con una gru, quando, all’improvviso, si è staccata e lo ha colpito. L’operaio ha riportato ferite così gravi da essere stato trasportato, immediatamente, con il codice rosso al policlinico Gemelli.

Sul caso sta indagando la Polizia, la zona interessata in cui è avvenuto l’incidente è stata messa sotto sequestro. La Procura ha avviato una indagine per lesioni gravissime.

Lo stato di salute del ragazzo

Aggiornamento ore 17:00:

Al momento le condizioni del ragazzo restano gravi. Il giovane è stato ricoverato in terapia intensiva ed è in prognosi riservata, ma fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita.