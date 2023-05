Forzano la porta e provano a rubare la cassaforte, poi scappano su un’auto rubata: aperta la caccia ai ladri

Avevano approfittato del buio della notte per agire indisturbati e mettere a segno il colpo. Almeno tre le persone che la scorsa notte, con il volto travisato, hanno provato a sottrarre la cassaforte di un supermercato. I ladri non sono tuttavia riusciti a mettere a segno il colpo e sono poi scappati a bordo di un’auto rubata. Fatto scattare l’allarme, sul posto sono giunti i carabinieri che stanno attualmente conducendo le indagini. La caccia ai malviventi è aperta.

Il tentato furto al supermercato

I fatti sono avvenuti la scorsa notte in via Braccianese Claudia, località Rinascente. A finire nel mirino dei ladri un esercizio commerciale all’interno del quale, poco prima, era stato messo a segno un colpo da parte di ignoti, poi non andato a buon fine. Fatto scattare l’allarme, sono giunti sul posto i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bracciano i quali hanno accertato che poco dopo la mezzanotte almeno tre persone travisate, dopo aver divelto una porta laterale del supermercato, hanno tentato di asportare la cassaforte che vi era custodita, senza tuttavia riuscire nel loro intento. A questo punto, i malviventi si sono dileguati a bordo di un’autovettura risultata rubata. Effettuati i rilievi sul posto, è in corso l’estrapolazione dei filmati delle telecamere dell’esercizio commerciale. Elemento quest’ultimo che potrebbe rivelarsi prezioso al fine di identificare i malviventi.