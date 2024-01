Francesco De Paolis, morto dopo il ricovero per un mal di gola: ipotesi choc anafilattico

La morte di Francesco De Paolis, il 44enne che la notte del 31 dicembre ha raggiunto il pronto soccorso con un mal di gola, resta avvolta dal mistero. Ieri pomeriggio, come disposto dalla Procura della Repubblica di Roma, è stato effettuato esame autoptico sulla salma del 44enne. Una indagine medico-legale che dovrebbe dare risposte il merito alle cause del decesso e anche all’ipotesi che si sta facendo strada in queste ore che possa essere sopraggiunta a causa di uno choc anafilattico dovuto a un’allergia.

Il 44enne era allergico all’amoxicillina

Una ipotesi plausibile, visto che la compagna ha sottolineato, come riporta La Repubblica, che Francesco non prendeva alcuni antibiotici perché allergico all’amoxicillina. Aveva raggiunto l’ospedale con i sintomi di un’influenza, un codice bianco per i sanitari che improvvisamente si è trasformato in tragedia. All’improvviso le condizioni di salute di Francesco sono peggiorate, i medici si sono dovuti rendere conto che la situazione in cui versava il 44enne era assai più seria del previsto. Purtroppo, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Dall’esame autoptico le risposte sulle cause del decesso del 44enne

Familiari e amici sono rimasti devastati dalla notizia della morte di Francesco. Un epilogo che nessuno si sarebbe mai aspettato, visto che secondo la compagna, il 44enne godeva di ottima salute. Ed è per questo che la famiglia ha deciso di denunciare il fatto e chiedere esame autoptico sul corpo dell’uomo. Una indagine svolta ieri, andata avanti fino a tarda sera, che dovrebbe dare risposte su un decesso che, al momento non trova, alcuna spiegazione. Non resta che attendere il deposito della perizia in Procura. Solo grazie all’esito di questo accertamento medico -sanitario, il cui esito verrà depositato tra 90 giorni, si potranno avere risposte in merito alla morte del giovane papà che lascia, oltre alla compagna, anche due figlie piccole.