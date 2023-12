Francesco Totti e il lussuoso regalo alla figlia di Noemi Bocchi: quanto costa la borsa griffata

Francesco Totti stavolta non ha davvero badato a spese. L’ex capitano della Roma ha trascorso del tempo insieme ai suoi figli, avuti con Ilary Blasi: Chanel, Cristian e Isabel. Il tutto senza rinunciare al clima natalizio con la sua nuova famiglia, con Noemi Bocchi e i suoi due figli. Ma ciò che sorprende è il regalo che Totti ha voluto fare alla figlia di Noemi, Sofia Caucci.

Francesco Totti e la famiglia ‘allargata’ a Montecarlo

Francesco Totti, Noemi Bocchi e la famiglia ‘allargata’ si sono recati a Montecarlo per trascorrere le feste natalizie. Sofia Caucci, la figlia maggiore di Noemi Bocchi, ha condiviso sul proprio profilo Instagram la foto di una busta del negozio griffato e poi un selfie allo specchio con una borsa dello stesso brand.

Si tratta di una borsa griffata Prada – come poi ha rivelato anche la stessa Sofia Caucci in una storia pubblicata su Instagram – particolarmente lussuosa: un modello Cleo in raso con cristalli che dal sito del brand di lusso ha un costo pari a 3.400 euro.

Il lussuoso regalo alla figlia di Noemi Bocchi, Sofia Caucci

Insomma, l’ex capitano della Roma stavolta davvero non ha badato a spese per fare un regalo davvero unico. E poco importa se la ragazza non ha aspettato la mezzanotte del 24 dicembre per aprirlo. Non ha rispettato la tradizione, va bene, ma il contenuto sarebbe sicuramente rimasto lo stesso. Cara Sofia, ti facciamo anche noi tanti auguri di buon Natale. 3400, per la precisione.