Fred White, morto l’ex batterista degli Earth, Wind & Fire

Lutto nel mondo della musica a causa della morte del batterista Fred White degli Earth, Wind & Fire. L’artista si è spento il primo gennaio all’età di 67 anni. Il triste annuncio è stato dato dal fratello nonché compagno di band Verdine White mediante un post su Instagram nel quale però le cause del decesso non sono state rese note.

Lutto nel mondo della musica: è morta Irene Cara, aveva 63 anni

Il post per la morte di Fred White

“La nostra famiglia piange la perdita di un suo membro, una persona straordinaria e di talento: il nostro amato fratello Frederick Eugene ‘Freddie’ White. Si unisce ai nostri fratelli Maurice, Monte e Ronald in cielo e ora sta suonando la batteria con gli angeli”, queste le parole utilizzate da Verdine White per comunicare la scomparsa del fratello. Indimenticabili resteranno i successi della band funk come: September’, ‘Let’s Groove’, ‘Shining Star’ e ‘Boogie Wonderland’. Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando nel corso di queste ore da parte del mondo musicale, tra cui quelli di Nile Rodgers, Cindy Blackman Santana e Lenny Kravitz che ha detto: ‘Le mie più sentite condoglianze alla famiglia. Sono grato di aver avuto l’opportunità di godere della sua presenza e per essere stato influenzato da lui. Un vero re’.