Fuga di gas sulla Laurentina, strade chiuse e traffico paralizzato da ore

Un intero quartiere ‘intrappolato’, un odore acre e forte di gas e il traffico che continua, ormai da ore, ad essere paralizzato. Tutto questo per una dispersione di gas su via Laurentina, all’altezza del civico 988. Dal primo pomeriggio di oggi la strada interessata, appunto via Laurentina, è stata chiusa in entrambe le direzioni e il traffico è stato deviato all’altezza del GRA e della rotatoria di via Castel di Leva. Ma c’è di più. Anche le due rampe che, da entrambe le carreggiate del Grande Raccordo Anulare, immettono su via Laurentina in direzione fuori Roma sono state interdette agli automobilisti. E la situazione non sembra essere migliorata, nonostante sia passato del tempo. Anzi, le ripercussioni sono anche sulla via Pontina, sul Grande Raccordo Anulare e, inevitabilmente, sulla Cristoforo Colombo.

Fuga di gas su via Laurentina: la situazione aggiornata

Traffico in tilt, strada ancora chiusa, residenti che cercano di capire come fare per rientrare a casa, proprio loro che sono ancora fermi in auto. Il tam tam corre sui social, ma poco fa una notizia ‘positiva’: il ponte del Filobus è stato aperto in entrambi i sensi di marcia per il transito. A dirlo Antonio Sotillo, Consigliere del Municipio Roma IX Eur, che con una nota ci ha tenuto a ringraziare la ‘Presidente Titti Di Salvo per l’impegno e il Comandante di Vigili per il pronto sopraluogo’. Il ponte, ha spiegato, rimarrà percorribile fino a quando non sarà cessata l’emergenza.

#info #atac – Linee 071-073-72-73 e 788 deviate e in forte ritardo, causa la chiusura di via Laurentina nel tratto compreso tra via Acqua Acetosa Ostiense e via di Vallerano per lavori urgenti alla rete gas #roma — infoatac +😷= (@InfoAtac) February 9, 2022

Al momento, i tecnici sono al lavoro. Stando a quanto ha dichiarato un portavoce Italgas un’azienda terza, estranea alla sua, impegnata in alcune attività di perforazione del sottosuolo ha danneggiato una condotta del gas naturale e ha provocato una dispersione. I tecnici del Pronto Intervento Italgas hanno messo in sicurezza l’area, intercettato la perdita e stanno provvedendo, in queste ore, alla riparazione della condotta danneggiata. Ma intanto, molti cittadini, residenti a Fonte Laurentina e Tor Pagnotta, raccontano di non avere elettricità, che è stata sospesa per ‘precauzione’, mentre c’è chi continua a non sapere come tornare a casa e si sente quasi ‘prigioniero’. Con la speranza che tutto si risolva il prima possibile e che la conduttura danneggiata venga riparata.

(Foto in evidenza di Silvia C.P gruppo Fonte Laurentina)