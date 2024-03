Fuggono in scooter e non si fermano al posto di blocco: grave incidente per padre e figlio

Avrebbero viaggiato ad alta velocità per le strade di Nettuno, fino a che una volante gli ha intimato l’alt.

Folle corsa finita in tragedia sulle strade di Nettuno. Padre e figlio a bordo di uno scooter, risultato poi rubato, non si sarebbero fermati quest’oggi ai controlli degli agenti del commissariato di Anzio-Nettuno: una scelta risultata decisiva per i due, vittime di incidente stradale. La volante aveva intimato lo stop ai due fuggitivi, di cui il padre, 49enne, alla guida, il figlio 13enne appresso: superando il valico però, il 49enne è andato a finire contro un’altra auto, mentre l’adolescente è rimasto gravemente ferito.

Scappano dai controlli via scooter: padre si schianta contro un’auto

In fuga a bordo di uno scooter, con la volante della polizia alle calcagna a sirene spiegate. Non è finita bene la corsa di un padre e figlio: lui, di origini bulgare, mentre il 13enne era nato ad Aprilia, verso le 14 di questo pomeriggio si sarebbero schiantati su via Ponserico, in zona Cretarossa. I due si trovavano a bordo del mezzo, risultato poi rubato, quando una volante del commissariato Anzio-Nettuno ha rallentato la corsa con un posto di blocco: padre e figlio hanno comunque superato l’alt, portando a un inseguimento per le strade del comune del litorale.

I due fuggitivi hanno interrotto la corsa quando, a via Comastri, lo scooter ha impattato contro un’auto in transito. Il conducente per lo schianto è stato sbalzato dal sedile e morto sul colpo. Quanto al figlio 13enne, al posto dietro, si trova in gravi condizioni ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. La strada è stata chiusa per accertamenti, in particolare per comprendere le esatte ragioni per cui il 49enne, padre di famiglia e alla guida del veicolo, abbia scelto di non fermarsi.