Fulmine colpisce 3 ragazzi romani sul Gran Sasso: uno è in coma

E’ in pericolo di vita, uno dei tre ragazzi colpito oggi da un fulmine mentre si trovava a poca distanza dall’osservatorio astronomico di Campo Imperatore, sul Gran Sasso.

I tre giovani romani, due residenti nella Capitale, il terzo a Tivoli, erano andati a trascorrere una giornata in montagna quando il fulmine li ha colpiti. I primi due sono stati sbalzati e non hanno riportato gravi ferite, mentre il terzo, il 28enne Simone Toni, di Tivoli, è rimasto ferito gravemente.

Cosa è accaduto

I tre amici erano andati a fare un’escursione e stavano tornando alla loro auto quando, alle 12:42, un fulmine ha centrato la loro auto. Manuel, 30 anni, e Christian, 24, sono volati in aria, ma per loro sono un grande spavento e niente ferite.

Simone, invece, è rimasto fulminato e ha perso conoscenza. Dopo essere stato colpito dal fulmine per tornare verso valle è stato trasportato per un tratto in braccio, fino al punto in cui è atterrata l’eliambulanza, nella piazzola riservata all’elisoccorso.

Coma farmacologico per il 28enne

I sanitari, dopo i primi soccorsi, durati circa 20 minuti, hanno intubato e caricato il ragazzo, che è stato elitrasportato in codice rosso in ospedale. Lì è stato operato, poi i medici hanno indotto il coma farmacologico.

Anche gli altri due giovani sono stati portati all’ospedale ‘San Salvatore’, per curare le abrasioni dovute al fulmine.

Il temporale