Funerali Francesco Nuti a Firenze: ecco quando

Il mondo dello spettacolo è in lutto per via della morte di Francesco Nuti, attore spirato ieri, 12 giugno, all’età di 68 anni. L’attore era originario di Prato e da tempo, proprio per via delle sue condizioni di salute, si era ritirato dalle scene. A dare la triste notizia ieri, sua figlia Ginevra assieme ai familiari che hanno ringraziato anche il personale sanitario e più in generale, tutti coloro che hanno avuto in cura l’attore. I funerali dell’attore si terranno oggi a Firenze. Morto Francesco Nuti: l’attore aveva 68 anni

Chi era Francesco Nuti e l’incidente

Francesco Nuti è nato a Firenze il 17 maggio del 1955 ed è stato un attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e cantante di successo. Ha iniziato la sua carriera giovanissimo, con il teatro, solo in seguito è passato alla televisione e al cinema. Il massimo della fama è arrivata negli anni Novanta. Fra i suoi film più noti ricordiamo: Il ragazzo di campagna, Zitti e mosca, Casablanca, Casablanca e Caruso, zero in condotta. L’uomo nel 2006 rimase vittima di un incidente domestico e da quel momento la sua vita non fu più la stessa: riportò un ematoma cranico per il quale restò in coma 4 mesi riportando poi gravi conseguenze neurologiche. Anche gli anni successivi all’incidente non sono stati semplici. Contestati, infatti, alla badante dei maltrattamenti. Accuse che alla fine si sono chiuse con un nulla di fatto, proprio per via delle condizioni di Nuti che, nonostante le assidue cure di medici e familiari, da quell’incidente non si è più ripreso.

I funerali

Momenti difficili e dolorosi quelli che sta attraverso in questo momento la famiglia dell’attore, che gli è stato vicino nel suo tortuoso percorso. Ora, i funerali di Francesco Nuti si terranno oggi, 13 giugno, a Firenze presso la Basilica di San Miniato a Monte. Le celebrazioni inizieranno alle 15 e per volere della famiglia dell’attore toscano, le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata.