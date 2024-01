Funerali Sandra Milo a Roma: quando ci saranno e dove, orario

A poche ore dalla scomparsa della celebre attrice, arriva la conferma sulla orario delle esequie e la camera ardente al Campidoglio.

E’ scomparsa a 90 anni Sandra Milo, venuta a mancare nella mattinata del 29 gennaio nella sua abitazione e tra l’affetto dei suo cari come aveva richiesto. I funerali si svolgeranno mercoledì 31 gennaio alle 12 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo. Domani dalle 10, invece, sarà possibile dare l’ultimo saluto all’attrice in Campidoglio dove sarà ospitata la camera ardente.

Chi era Sandra Milo

Sandra Milo, all’anagrafe Salvatrice Elena Greco, era nata a Tunisi l’11 marzo 1933. Una settantina i film all’attivo: si va da Roberto Rossellini ad Antonio Pietrangeli, da Sergio Corbucci a Federico Fellini, da Luigi Zampa a Dino Risi, da Luciano Salce a Duccio Tessari, da Pupi Avati a Gabriele Salvatores fino a Gabriele Muccino, solo per citarne alcuni.

Sandra Milo è stata per diciassette anni amante di Federico Fellini. Si può dire che abbia fatto della sua vita affettiva un vero e proprio film. E questo già dalle nozze nel 1948, a quindici anni, con il marchese Cesare Rodighiero (matrimonio durato 21 giorni), fino alla relazione di undici anni con Moris Ergas (da cui nacque Deborah) per arrivare, infine, all’unione con Ottavio De Lollis (da cui ha avuto Ciro e Azzurra).

Nel 2007 Sandra Milo, durante una intervista tv, raccontò di aver aiutato la madre in fin di vita a morire. “Mia madre si stava consumando – disse allora l’attrice tra le lacrime -. Così, mi chiese di aiutarla a morire. Mi ha fatto uscire dalla stanza, ed è morta, sola, come lei voleva. So che c’è molta gente a favore dell’eutanasia e molta contro, ma come si fa a dire ‘no’ se sai che quella persona non avrà scampo a causa del male che l’ha colpita? La gente deve poter morire con dignità”.