Rapine a Fiumicino, tentano di rubare alcolici e profumi al duty free dell’Aeroporto: denunciate 2 persone

Hanno provato a effettuare un colpo prima di prendere il proprio aereo, in partenza dall’Aeroporto di Fiumicino. E’ la storia di due persone, che hanno provato a sottrarre prodotti, in questo caso alcolici e di profumeria, presso i duty free dei Terminal aeroportuali. Pur provando a occultare il maltolto all’interno dell borse da viaggio, ugualmente i commessi delle realtà commerciali li hanno colti sul fatto notando il loro comportamento sospetto.

Provano a rubare alcolici e profumi all’Aeroporto di Fiumicino

Nei pressi di alcuni negozi duty free situati nel Terminal 3 – Partenze, i Carabinieri hanno fermato i 2 viaggiatori, un pensionato indiano di 83 anni e una impiegata italiana di 51 anni, che in attesa dei rispettivi voli, hanno tentato di superare le casse senza pagare prodotti alcolici e di profumeria, del valore di circa 340 euro, occultandoli all’interno dei propri bagagli a mano. Le due persone sono state notate dal personale addetto alla vigilanza che ha poi allertato i militari. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al negozio mentre le persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria.

Non è la prima volta che assistiamo a simili furti all’interno delle attività commerciali di Roma, menzionando oggi il particolare episodio legato alla struttura dell’Aeroporto di Fiumicino. Chi ha provato a rubare, ha cercato di fare un grosso colpo, considerato come il valore complessivo dei prodotti sottratti era vicino ai 340 euro. Una situazione, che almeno oggi, interessa ogni attività che rivende, al proprio interno, merce di altissima qualità.

In questo caso, parliamo di profumi e soprattutto alcolici, che trovano un fortissimo mercato nero per acquistarli a prezzi ridotti. Una dinamica di mercato che fortunatamente non si è manifestata, specie per il coraggio e la scaltrezza dei commessi nell’affrontare una simile situazione così antipatica. Ai Carabinieri, viste le testimonianze, non è bastato che aprire le valige per trovare i prodotti sottratti e denunciare i due soggetti.