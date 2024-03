Furti a Roma, nel mirino ristoranti e negozi: ondata di arresti della polizia

Decine di furti a Roma ai danni di ristoranti, attività commerciali, negozi di elettronica e di abbigliamento.

Ondata di arresti nel weekend a Roma, con interventi mirati della polizia nei pressi di bar, ristoranti e attività commerciali. I locali sono stati presi d’assalto dai malviventi che hanno tentato, con modalità e strategie differenti, di derubarle e darsi alla fuga. Diversi i furti sventati tra Conca D’Oro e Monte Sacro per furto.

Tentato furto in un ristorante chiuso: arrestato 30enne

I poliziotti del III Distretto Fidene-Serpentara, del VI Distretto San Basilio e del Commissariato Villa Glori, sezione volanti, hanno arrestato in via Val Silaro un 30enne della Repubblica centrafricana gravemente indiziato di rapina impropria.

Stando alle ricostruzioni degli agenti, l’uomo si è introdotto all’interno di un ristorante in piazza Capri. Approfittando del fatto che fosse chiuso ha cercato di asportare il denaro contenuto all’interno della cassa e i dispositivi multimediali utilizzati per le ordinazioni di sala. Grazie alla segnalazione, trasmessa da una società di vigilanza, l’uomo è stato bloccato dai poliziotti mentre tentava la fuga. Avrebbe provato a scavalcare un muretto di cinta del locale, opponendo resistenza con calci e pugni. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire 295,90 euro.

Tentano di derubare un negozi di telefonia: arrestati due uomini di origine cilene

I poliziotti della sezione Volanti sono intervenuti presso una Galleria Commerciale poiché l’addetto alla vigilanza ha notato all’interno di un negozio di elettronica 2 uomini che tentavano di rubare due telefoni cellulari. una volta usciti dal negozio, il vigilantes di turno li ha bloccati e ha avvertito il direttore del negozio, che ha contattato le Forze dell’Ordine. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire all’interno dello zaino i 2 telefoni cellulari, 2 cover per telefono cellulare e sono stati rinvenuti 600 euro in contanti. I due uomini, due cileni di 18 anni e 39 anni, sono stati arrestati poiché gravemente indiziati di furto aggravato.

Rubati capi d’abbigliamento in un negozio: decine ci magliette nascoste nello zaino

I poliziotti del III Distretto Fidene Serpentara sono intervenuti in via Ugo Ojetti per la segnalazione di un furto presso un esercizio commerciale. I poliziotti giunti sul posto hanno trovato l’addetto alla sicurezza che li attendeva all’esterno con il soggetto fermato per il furto di capi di abbigliamento prelevati dagli scaffali dell’esercizio commerciale.

In particolare, l’addetto alla sicurezza ha riferito di aver notato, poco prima, l’uomo oltrepassare le casse con fare sospetto, portando con sé uno zaino nero. Immediatamente fermato, lo stesso ha mostrato che all’interno dello zaino vi erano dieci magliette prelevate all’interno del negozio. L’uomo, 20enne peruviano, è stato arrestato poiché gravemente indiziato di tentato furto e la merce occultata nello zaino, del complessivo valore di euro 299,50, è stata riconsegnata al titolare dell’esercizio commerciale.

La Procura ha chiesto e ottenuto, per ogni arresto, la convalida dell’operato della Polizia di Stato da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.