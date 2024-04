Furti e concorrenza sleale all’Aeroporto di Fiumicino: sanzionate 5 persone e 1 denunciata

Episodi già noti ai carabinieri, che da tempo seguono la scia di furti e irregolarità degli Ncc.

Prosegue la scia di furti e di irregolarità all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. I carabinieri sono intervenuti poche ore fa con diverse sanzioni nei confronti di persone e autisti Ncc che tentavano di procacciarsi passeggeri, uscii dai Terminal dell’aeroporto, così come altre che tentavano di derubare un duty free. Reati che sono già noti alle autorità e che, proprio per questo motivo, sono sotto la lente attenta delle forze dell’ordine.

Procacciavano clienti all’uscita dei Terminal: sanzionate cinque persone

I carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno identificato e sanzionato cinque persone intente a procacciare clienti tra i passeggeri nei pressi dello scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci”. L’intervento si contestualizza all’interno di un mirato servizio volto a contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea.

A questa situazione si aggiunge anche che i carabinieri hanno sanzionato cinque autisti Ncc, sorpresi nei pressi del Terminal 1 arrivi mentre procacciavano illecitamente clienti tra i passeggeri in transito. I cinque si trovavano al di fuori degli stalli, senza averne titolo, e sono stati sanzionati per un importo complessivo di circa 9.000 euro. Da ulteriori verifiche dei carabinieri è emerso inoltre che due dei conducenti sono risultati anche sprovvisti della documentazione attestante la richiesta della prestazione professionale, per questo motivo ad entrambi è stato notificato l’ordine di allontanamento per 48 ore dall’Aeroporto e sono stati anche sanzionati ulteriormente per un importo di 100 euro.

Furti al duty free di Fiumicino: denunciata una persona

Infine, i carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno denunciato una persona gravemente indiziata di aver tentato di superare le casse del duty free all’interno dello scalo aeroportuale terminal 1 partenze, senza pagare alcune confezioni di profumi e un prodotto di tabacco. In totale la merce aveva un valore complessivo 147 euro. L’uomo è stato notato dal personale addetto alla vigilanza che ha allertato i carabinieri, mentre la refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata al responsabile del negozio.