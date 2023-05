Furti a Roma, entra di notte negli uffici Enel per saccheggiare computer e smartphone

Roma. Durante il corso della notte, qualcuno si è introdotto all’interno degli uffici Enel per saccheggiare quel che vi si trovava all’interno. Un tentativo di furto che però è stato sventato dal tempestivo intervento dei carabinieri che, quando giunti sul posto, lo hanno ‘beccato’ con tutta la mercanzia ancora addosso. Aveva accumulato un bel gruzzolo, tra computer e smartphone trovati all’interno, ma, complice anche il peso – chi troppo vuole, nulla stringe – alla fine è stato fermato.

Tentato furto negli uffici dell’Enel a Roma

Il fatto è successo questa notte, lunedì 29 maggio 2023: un uomo è stato notato mentre si introduceva e si aggirava all’interno degli uffici “Enel” in via Nizza. Una sagoma scura che, dapprima si aggirava nei pressi dell’edificio, già creando numerosi sospetti, e che poi è stata vita chiaramente introdursi all’interno. La segnalazione alle forze dell’ordine è arrivata direttamente dal personale della vigilanza privata che ha immediatamente allertato il 112. Sul posto, poi, dopo pochissimi minuti, sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli che hanno sorpreso l’uomo, un 28enne italiano, senza fissa dimora, mentre tentava di darsi alla fuga per sfuggire all’arresto, con 4 PC portatili e 2 smartphone appena asportati. Alla fine, però, non c’è stato niente da fare: lo hanno arrestato con l’accusa di furto aggravato.