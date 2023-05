Roma, rubano i fari alle auto parcheggiate in strada: per scappare lasciano i sacchi pieni di refurtiva a terra

Hanno fatto razzia di fari delle auto, colpendo quelle che erano parcheggiate in via Eugenio Chiesa, al Nuovo Salario, nel III Municipio di Roma. Con maestria hanno smontato sia i fanali anteriori che quelli posteriori delle vetture individuate, evitando di romperli ma non preoccupandosi di fare danni nella scocca o su altre parti della macchina.

Il lavoro dei malviventi, presumibilmente più di uno, deve essere durato parecchio, perché le macchine colpite durante la notte sono state diverse. Almeno quattro, dalla quantità di fari ritrovati. Già, perché i ladri, dopo tutta la fatica, sono fuggiti a mani vuote.

Disturbati durante il furto

Questa mattina intorno alle 7:30 un residente, mentre stava camminando su via Eugenio Chiesa, ha notato spuntare – nascosti tra la fitta vegetazione – alcuni sacchi, che la sera prima non c’erano. Incuriosito si è avvicinato e, vedendo che erano aperti, ha sbirciato all’interno. Con stupore, si è reso conto che dentro c’erano numerosi fari di automobili. Immediatamente l’uomo ha allertato la polizia, che è giunta sul posto con una volante.

Gli agenti hanno quindi fatto un rapido giro di ricognizione, rendendosi conto che molte auto erano prive dei fari. Sono quindi stati posizionati sui tergicristalli gli inviti per presentare denuncia di furto, in modo da poter riconsegnare la refurtiva ritrovata. L’ipotesi più plausibile è che questa notte i malviventi siano stati disturbati da qualcuno che li abbia colti sul fatto mentre stavano staccando i fari e che, nell’intento di darsi alla fuga in tutta sicurezza, abbiano preferito abbandonare la refurtiva, magari con l’intenzione di recuperarla qualora possibile in un secondo momento. Ma la chiamata dell’uomo alle forze dell’ordine ha rovinato i loro piani.

“Le strade del III Municipio diventate supermercati per i criminali”

“Ormai episodi del genere avvengono con una frequenza impressionante”, commenta un residente. “Furti nelle auto, con finestrini rotti per prendere quello che si trova all’interno, ma anche furti di ruote e ora anche di fari. E poi scippi, rapine, furti nei negozi e negli appartamenti. Per non parlare, ovviamente, dei ‘normali’ traffici di droga. O peggio ancora delle baby gang, che sono la nostra croce. Dov’è la sicurezza?”