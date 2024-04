Furto da migliaia di euro di energia elettrica via allacci abusivi: arrestato un uomo a Ponte Galeria

L’uomo dovrà scontare una bolletta salatissima con la giustizia, dopo i controlli dei carabinieri.

Ha sottratto energia elettrica per almeno cinque anni senza che nessuno se ne accorgesse. Poi, però, è arrivato il conto da saldare: ben 300mila euro di luce sottratta via allacci abusivi a Roma. È la vicenda di cui è protagonista un 66enne algerino, scoperto poche ore fa dai carabinieri.

Ruba per anni energia elettrica dalla tavola calda: scoperto “furbetto” degli allacci abusivi

L’uomo si sarebbe reso responsabile di essersi allacciato abusivamente alla rete elettrica per cinque anni, consumando decine di migliaia di euro di luce. Per questo motivo un cittadino algerino di 66 anni è stato arrestato stamane, sabato 13 aprile, dai carabinieri a Roma. I militari della stazione di Ponte Galeria sono risaliti al soggetto dopo aver effettuato un controllo con il personale tecnico Areti nell’attività gestita dal 66enne. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe mantenuto gli allacci abusivi nel bar tavola calda. L’illecito ammonterebbe a circa 300mila euro mentre l’uomo è stato arrestato per furto di energia elettrica. Una bolletta salatissima, che ora il cittadino algerino dovrà scontare con la giustizia.