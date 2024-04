Furto in una scuola a Roma: i cittadini scendono in strada per scacciare i ladri

Un gruppo di abitanti ha avvertito la polizia, che ha atteso complicando la fuga dei malviventi.

Notano dei malviventi nell’asilo di quartiere e fanno fronte comune contro il vandalismo. Un gruppo di cittadini di Roma Est, nei pressi di Cinecittà, ha deciso di contrastare la delinquenza di zona facendo rete comune e scendendo in strada, mentre attendevano l’arrivo della polizia. È la strategia messa in atto da un gruppo di residenti nei pressi della scuola materna di via Meattini, dove la notte scorsa sembrerebbe si siano introdotti dei ladri.

Cittadini si uniscono a Cinecittà per scacciare i ladri di quartiere

Gli abitanti, grazie a chat e gruppi social, si sono resi disponibili a presidiare il quartiere e a segnalare fenomeni di delinquenza a Cinecittà e dintorni, come quello avvenuto solo poche ore fa. “Appena scattato l’allarme, abbiamo avvisato la polizia facendo desistere i delinquenti a compiere azioni nella scuola”, hanno raccontato stamane. “Li abbiamo costretti a scappare dal lato posteriore della materna”. Durante la fuga, avrebbero lasciato un rotolo di asciugamani sul prato antistante. Tantissime le persone che chiedono di potersi rendere utili, aderendo all’iniziativa, in un’area già sottoposta a fenomeni di disordine pubblico e in cui si chiede un maggior presidio delle forze dell’ordine.