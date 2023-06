Gaeta, si aggirano tra le auto in sosta, poi vedono la Polizia e scappano: fermati due ladri in centro

[adrotate group="9"]

Avevano adocchiato alcune auto in sosta nel centro di Gaeta ed erano alla ricerca di qualche oggetto magari dimenticato in auto dai proprietari. Ed entrare così in azione: un po’ come accaduto in queste ultime settimane in altre zone del litorale laziale dove diversi turisti hanno dovuto fare i conti con questa ‘tipologia’ di malviventi. Stavolta però ai ladruncoli è andata male: sì perché i loro movimenti sospetti hanno attirato l’attenzione della Polizia impegnata in un servizio di controllo in città con gli agenti che hanno deciso di approfondire la situazione. E tanto è bastato per spingere la coppia di ladri a tentare la fuga.

Vedono i carabinieri e scappano: coppia di amici ‘beccata’ con la droga (ilcorrieredellacitta.com)

Denunciati due ladri a Gaeta

Il tutto è successo ieri pomeriggio, mercoledì 14 giugno 2023. Due le persone fermate: si tratta di un 53enne originario della Provincia di Napoli e di un 35enne originario della Provincia di Frosinone. I due soggetti, poco prima, si stavano aggirando, con fare sospetto, nei pressi di alcune auto in sosta nel centro cittadino. Poi, alla vista della pattuglia della Polizia, hanno cercato di dileguarsi ma sono stati immediatamente raggiunti e controllati dagli Agenti. La scoperta di chiavi alterate e grimaldelli, oltre che a un coltellino con punta acuminata, ha fatto il resto: alla luce di tali evidenze entrambi sono stati pertanto denunciati in stato di libertà e, inoltre, il Questore di Latina ha ritenuto applicare nei loro confronti la misura di prevenzione del divieto di ritorno con foglio di via obbligatorio da Gaeta. Basterà questo a fermarli? Staremo a vedere.

Spaccano il vetro dell’auto, turisti derubati di tutto a Torvaianica: ‘Rimasti senza vestiti e senza soldi’ (ilcorrieredellacitta.com)