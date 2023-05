Cade da un dirupo e viene schiacciato dal suo trattore: muore 77enne a Genazzano

Un uomo di 77 anni è morto schiacciato dal proprio trattore dopo essere finito già in un dirupo. Una tragedia assoluta, come purtroppo tante ne capitano: gli incidenti con il trattore sono tantissimi, e molte le persone che ne rimangono gravemente coinvolte. L’uomo, un 77enne pensionato, era di Genazzano, paese della provincia di Roma.

L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri 8 maggio, e la chiamata al numero unico per le emergenze è stata registrata nella prima serata. Il luogo indicato era un terreno agricolo presente sul territorio del Comune dei Monti Prenestini. . La tragedia è stata scoperta solamente dopo che il vicino di casa si è avvicinato al luogo dell’incidente, allertato dalla figlia dell’anziano signore. La donna, infatti, si era insospettita e uno strano presentimento l’aveva pervasa, soprattutto in considerazione del fatto che il padre non le rispondeva da diverso tempo, e che quindi non aveva sue notizie. Così la donna aveva deciso di chiedere al vicino. Le mancate risposte al telefono da parte del padre, hanno purtroppo trovato una spiegazione: il vicino, infatti, ha subito dopo ritrovato il corpo dell’uomo privo di vita.

Il ritrovamento da parte del vicino

Dopo il ritrovamento, e la conseguente chiamata, sul posto sono rapidamente intervenuti il 118 e i carabinieri della stazione di Genazzano che hanno accertato definitivamente il decesso del pensionato. Il suo corpo è stato trovato a terra, accanto ad un trattore che a quanto pare si sarebbe ribaltato. Stando alle primissime ricostruzioni, il 77enne sarebbe morto dopo essere finito in un dirupo, proprio mentre si trovava a bordo del suo trattore. Il ribaltamento potrebbe aver portato il trattore a schiacciarlo, la causa probabile del suo decesso.