Giallo alle porte di Roma: ritrovato cadavere in un dirupo

È un giallo che ancora bisogna svelare quello avvenuto nelle ultime ore a Zagarolo, verso i Castelli romani. Un66enne è stato ritrovato morto in una scarpata, da giorni aveva fatto perdere le sue tracce.

Scomparso nel nulla e ritrovato, dopo ore, in una scarpata. È il drammatico epilogo che vede protagonista un 66enne di Zagarolo, alle porte di Roma, su cui si sono concentrate le ricerche delle autorità nelle ultime ore. I carabinieri, ricevuta una segnalazione nella giornata di domenica 4 febbraio, si sono messi subito sulle tracce dell’anziano, scoprendo che aveva perso la vita in un dirupo in via Fratelli Zuccari. Al momento si pensa a una caduta accidentale, ma l’uomo da giorni aveva fatto perdere le tracce e le autorità dovranno ora vagliare ulteriori dettagli che possano aver portato a un allontanamento volontario in quei posti.

Anziano scompare nel nulla: il nipote avvisa i carabinieri

A preoccuparsi per lui è stato il nipote, che ha avvisato i carabinieri domenica. Come spiegato alle autorità, il 66enne era un senza fissa dimora e dormiva in un’autovettura. Il nipote, dopo una ricognizione nei pressi della vettura dove era solito alloggiare, si era però accorto che l’anziano da tempo non era più rintracciabile e ha provveduto così a contattare le forze dell’Ordine. I militari, insieme al 118, hanno rinvenuto il corpo domenica 4 febbraio, in serata, in un dirupo di Zagarolo in via Fratelli Zuccari. Al momento il corpo è sottoposto ad autopsia e non sono ancora chiare le modalità che hanno portato al decesso: l’uomo sembra sia rimasto vittima di una caduta accidentale, vista l’assenza di segni di ferimento e di altre piste.