Giro di vite sullo spaccio a Roma: arrestati 2 pusher tra Fonte Laurentina e il Nomentano

Sempre alta l’attenzione dei poliziotti della Questura di Roma nei confronti dello spaccio di droga in tutta la capitale: 5 le persone arrestate per spaccio di sostanze stupefacenti nelle ultime ore, di cui tre donne tra Torre Gaia e Tor Bella Monaca. Le attività illegittime erano condotte in diverse zone di Roma, tra Fonte Laurentina e via Pavia, in zona Nomentana, dove si sono concentrati i controlli delle autorità. Un pattugliamento che ha portato al sequestro di diverse dosi di droga tra mdma, hashish, cocaina e ketamina, spinte dai soggetti per la Città.

Arrestato pusher a Fonte Laurentina: nascondeva cocaina nei blister dei medicinali

Un primo soggetto, accusato di spaccio di droga, è stato fermato nelle ultime ore dagli uomini della Polizia di Stato del IX° Distretto Esposizione mentre usciva dalla sua abitazione. L’uomo, un 38enne, da diversi giorni era stato posto sotto osservazione dagli investigatori, anche a seguito delle diverse segnalazioni pervenute agli uffici grazie alla collaborazione dei condomini, che lamentavano un insolito andirivieni di persone presso il comprensorio di via Leonida Tonelli, in zona Fonte Laurentina.

Il 38enne, colto di sorpresa dal controllo degli agenti, ha confermato i sospetti dei vicini: teneva infatti con sé un borsello nero al cui interno, in un blister di un medicinale, sono stati trovati 13 involucri di cocaina. L’attività di spaccio posta in essere dall’uomo è stata poi riscontrata dalla successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione. Diverse le buste termosaldate di stupefacente rinvenute dagli agenti nell’appartamento, tra cocaina e hashish, per un peso complessivo di quasi 8 etti di sostanza. A questi si sono aggiunti anche gli strumenti utilizzati per portare avanti l’attività di spaccio, come un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, un coltellino ancora intriso di tracce di stupefacente e alcuni fogli riportanti cifre e contabilità dell’attività di spaccio.

Inoltre, da un successivo controllo dello smartphone in uso al fermato, è emerso che lo stesso era in contatto con diversi numeri telefonici, tramite nota applicazione di messaggistica, per mezzo della quale venivano fissati gli appuntamenti al fine di cedere le dosi di sostanza stupefacente. L’uomo è stato tratto in arresto, misura successivamente convalidata dall’Autorità Giudiziaria.

Arrestato proprietario di un pub al Nomentano: sequestrate diverse dosi di mdma, hashish, cocaina e ketamina

Altro stupefacente, presso un’abitazione di via Pavia, zona viale Ippocrate, è stato rinvenuto a seguito di una specifica attività volta al contrasto dello spaccio degli stupefacenti, da parte degli uomini del commissariato Esquilino. Il servizio di osservazione ha portato al controllo di un 31enne sorpreso mentre usciva di casa. L’indagine ha portato al rinvenimento di diverse confezioni e involucri di hashish e cocaina. Sempre durante la perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti anche diversi grammi di stupefacente Mdma.

I controlli sono stati successivamente estesi anche all’interno di un pub, di cui risulta proprietario il soggetto fermato dalle autorità. All’interno del locale sono state trovate infatti altre quantità di stupefacente, tra hashish e cocaina, oltre a una sostanza polverosa risultata poi essere ketamina. Il peso complessivo dello stupefacente recuperato è corrisposto a quasi mezzo kg, conducendo all’arresto l’uomo, misura poi convalidata dall’autorità giudiziaria.