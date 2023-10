Roma, spaccio tutto al femminile a Tor Bella Monaca: fermate tre donne dalla Polizia

Spaccio tutto al femminile quello riscontrato dagli agenti della Polizia di Stato del VI° Distretto Casilino, assieme ai colleghi delle volanti della Questura di Roma, tra Torre Gaia e Tor Bella Monaca. Gli agenti sono riusciti a sgominare nelle ultime ore una vasta attività di spaccio di sostanze stupefacenti portato avanti da alcune donne protraevano nel centro abitato, spesso attirando clienti all’interno delle proprie abitazioni. Le operazioni hanno condotto così agli arresti di due donne in zona Torre Gaia e i domiciliari per un’altra a Tor Bella Monaca.

Torre Gaia: arrestate due spacciatrici operanti in via Paolo Ferdinando Quaglia

Gli agenti sono intervenuti arrestando due spacciatrici in via Paolo Ferdinando Quaglia, zona Torre Gaia. L’attività improntata dagli investigatori, mediante appostamenti e servizi di osservazione, ha permesso di risalire all’attività di spaccio messa in atto da due donne, svolta tra le palazzine di zona, un parco e i parcheggi dei residenti lì presenti. Una volta fermate le due sono state trovate in possesso di 29 involucri di cocaina e circa 1000 euro in contanti. Gli arresti sono stati convalidati.

Arrestata pusher a Tor Bella Monaca: rinvenuti 97 gr d cocaina e strumenti per l’attività di spaccio

Sempre gli agenti del VI Distretto hanno arrestato una donna di 65 anni. I poliziotti a seguito di scrupolosa indagine sono risaliti a una fiorente attività di spaccio posta in essere in un appartamento in via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca. Fingendo di dover notificare un atto presso la sua abitazione, sono riusciti a entrare nell’appartamento della donna, dove sono stati rinvenuti occultati in una borsa 97 grammi di cocaina, bilancini di precisone e un taccuino dove erano annotati tutti i dati dell’illecita attività. Alla fine degli accertamenti la donna è stata arrestata. Dopo l’udienza di convalida la donna è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.